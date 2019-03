Canoë-kayak : Treignac, en Corrèze, obtient l'organisation d'une troisième compétition mondiale !

Treignac et la rivière Vézère, en Corrèze, gagnent encore un peu plus leurs lettres de noblesse dans le monde du canoë-kayak. La fédération internationale vient en effet d'attribuer l'organisation d'un troisième événement planétaire en quatre ans.

Les meilleurs kayakistes français et mondiaux seront à Treignac en 2019, 2021 et 2022

Treignac, France

Treignac et la rivière Vézère ont de solides arguments à faire valoir en matière de canoë-kayak. Ce n'est pas nouveau et la fédération internationale vient, s'il le fallait, d'en apporter une nouvelle preuve en accordant l'organisation d'une nouvelle compétition mondiale. Réunie en congrès en Chine en fin de semaine dernière, elle a confié à Treignac la mission d'organiser l'une des trois manches de coupe du Monde de descente pour l'année 2021.

Cela fait suite à l'attribution de deux autres épreuves, dont la première se tiendra du 5 au 10 juin prochain avec une manche de coupe de monde de descente. Il y aura aussi et surtout, en 2022, les championnats du monde de canoë-kayak qui dureront près de deux semaines. Treignac les a déjà organisés en 1959 (pour la première édition) et en 2000. Pour Treignac, l'organisation de la manche de coupe du Monde de 2021 servira donc de répétition générale avec les Mondiaux qui auront lieu un an plus tard.