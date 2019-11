Cap Santé : seule salle de sport adapté de Dijon et de Côte-d'Or

Dijon - France

Diabète, cancer, insuffisance cardiaque, obésité, lombalgie... Vous êtes atteints d'une pathologie ou d'un handicap? Ou vous êtes tout simplement seniors et vous avez envie de conserver la forme et la santé? Alors Cap Santé est faite pour vous! C'est la 1ère salle de Sport-Santé à Dijon, elle a ouvert ses portes il y a un an et demi.

Des programmes bâtis avec des médecins

Les programmes sont 100% adaptés à vos capacités et à vos objectifs et construits en collaboration avec des médecins. Dans la salle les deux co-gérants Clément Dépret et Matthieu Garraut sont diplômés de l'UFR Staps de Dijon et spécialistes de l'activité physique adaptée.

Max, un client de la salle sur l'une des machines © Radio France - Thomas Nougaillon

"Les gens viennent uniquement sur rendez-vous"

Matthieu Garraut explique : "les gens viennent uniquement sur rendez-vous, les séances durent environ 1h, on commence toujours la première séance par une évaluation avec les personnes, on discute des antécédents médicaux, leurs blessures, s'ils prennent des traitements et des accidents qu'ils ont pu avoir dans leur vie".

Matthieu Garraut Copier

Avant de débuter on passe des tests physiques

Ensuite les personnes sont soumises à des tests physiques, d'endurance, de force, d'équilibre et de souplesse : "cela nous permet par la suite d'adapter toutes les séances qu'on leur fera faire". Matthieu et Clément s'appuient sur des médecins "cardiologues, médecins rééducateurs, spécialistes de l'obésité pour une pratique sécurisée".

Matthieu Garraut devant le tableau pour quelques conseils © Radio France - Thomas Nougaillon

Du sport après un cancer

Sylviane, 60 ans, est prof dans un collège de Dijon. Elle a commencé à faire du sport dans cette salle il y a un mois. Elle vient chaque semaine, faire du vélo, du rameur ou de la musculation. "Je fait du sport sur ordonnance parce que j'ai eu un cancer et ma mutuelle m'a proposé de venir dans cette salle sur prescription de mon médecin" explique-t-elle. "Cela fait du bien, ça dérouille les muscles, on se sent plus en forme... Mais ce qui est très bien c'est que c'est adapté à nos capacités".

Le témoignage de Sylviane Copier

Du sport dans une ambiance détendue à l'image de cette photo de groupe à l'issue d'une séance © Radio France - Thomas Nougaillon

Où se trouve cette salle?

Cap Santé c'est une salle de 160 mètres carrés construite dans un ancien garage au 38 rue de Metz à Dijon. 100 000 euros et 15 semaines de travaux ont été nécessaires pour ouvrir cette salle de sport équipée de vélos elliptiques, de tapis de marche, de rameurs, de steps et autres appareils du musculation guidés. Cap Santé est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h. Les séances, à partir de 8 euros, se font uniquement sur rendez-vous. Pour plus de renseignements : capsantedijon@gmail.com vous pouvez aussi appeler le 06 50 19 60 79 ou le 06 61 23 73 33.

Notre reporter a rencontré des clients de cette salle de sport pas comme les autres Copier

Ce jeudi à 7h18 et 8h45 retrouvez notre "+ info" (à retrouver également en cliquant sur le lien ci dessus) au sujet de Cap Santé ainsi que nos interviews dans les journaux de la matinale de France Bleu Bourgogne (98.3 ou 103.7).