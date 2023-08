Carentan : un loto pour aider le boxeur Matthieu Lehot à redevenir champion de France

La boxe, elle fait partie de la vie de Matthieu Lehot, ce Carentanais de 32 ans aujourd'hui. Son père n'est autre que le président du Noble Art de Carentan, le club où il s'entraine depuis son tout jeune âge. Quant à son jeune frère, Romain, il est comme lui, boxeur pro.

ⓘ Publicité

Viser le titre avant la fin de l'année

En 2018, Matthieu Lehot alors en catégorie Super Plume avait pour la première fois soulevé la ceinture de champion de France. Un titre qu'il avait perdu dans la foulée. "A l'époque j'ai reboxé trop vite, mal préparé et dans de mauvaises conditions". Un regret peut être pas étranger à son envie de remonter sur le ring avec toujours autant d'ambition, malgré trois années passées en dehors de la salle de boxe, notamment pour se consacrer à un projet professionnel.

"Si je reprends aujourd'hui, c'est à fond avec l'ambition de rapidement disputer un combat pour le titre de champion de France", confie le boxeur qui a décidé de combattre désormais dans la catégorie "Plume", autrement dit, les moins de 57 kilos. Depuis qu'il a renfilé les gants, il a disputé 3 combats cette année, tous remportés. "Avec mon passé et mes résultats récents, je pense que je devrait rapidement être au 1er ou 2e rang national dans ma catégorie, ce qui est me permettra de disputer un combat pour le titre national je l'espère avant la fin de l'année". Matthieu Lehot attend donc avec impatience les prochains classements établis par la fédération française de boxe, et se prépare déjà pour l'échéance qu'il s'est fixé.

Un loto en soutien à Carentan ce vendredi soir

"Avec mon frère, nous faisons beaucoup d'opposition mais il pèse 10 kilos de plus que moi. Pour des entraînements efficaces en vue d'un combat en compétition, il faut pouvoir se jauger face à des adversaires de même poids que soi. Et pour cela, je dois me déplacer." Une préparation qui a un coût financier pour Matthieu Lehot. Ce dernier peut compter sur l'aide d'entrepreneurs locaux réunis autour d'un ami qui a créé l'association "Soutien à Matthieu Lehot". Une structure qui imagine notamment un certain nombre d'événements pour récolter des fonds qui permettent au boxeur de se préparer sereinement, mais aussi de constituer la cagnotte nécessaire pour prétendre décrocher l'organisation du combat du championnat de France à domicile à Carentan. Une attribution qui se joue aux enchères entre les clubs des deux boxeurs en lice. C'est dans ce contexte qu'un loto est organisé ce vendredi 18 août à la salle des fêtes de Carentan.