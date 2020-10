CARTE - Jeux Olympiques 2024 : 12 sites girondins choisis comme lieux de préparation

12 sites girondins ont été choisis pour être des lieux de préparation aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. A Bordeaux, Talence, Pessac, Mérignac, Saint-Médard-en-Jalles, Lormont et Libourne, on préparera les épreuves olympiques et paralympiques dans une vingtaine de sports différents.

Il y aura un peu de Gironde dans les Jeux de Paris 2024. 12 sites girondins ont été retenus pour préparer les Jeux olympiques (26 juillet-11 aout 2024), et paralympiques (28-aout - 8 septembre). Ils font partie d'un catalogue de 619 lieux partout en France mis à disposition des délégations étrangères du monde entier pour être leur camp de base avant le début des Jeux.

Concrètement, dès la fin des Jeux olympiques de Tokyo, en août 2021, et n'importe quand d'ici 2024, les 206 nations participantes pourront décider d'envoyer leurs athlètes sur l'un de ces sites pour s’acclimater à la France, et à son climat, par exemple. Dans son communiqué, Paris 2024 souligne que "des équipements sportifs et des services d’accueil répondant aux meilleurs standards de qualité ont été sélectionnés afin de les accueillir et de leur permettre de s’entraîner dans des conditions optimales".

CREPS, salle d’escrime André-Labatut, Vélodrome, lac des Dagueys...

Ce sont effectivement des équipements d'élite qui ont été sélectionnés, comme le CREPS de Talence, qui accueillera pas moins de 13 sports différents, ou la salle André-Labatut, siège du BEC escrime, qui a déjà accueilli l'équipe de France. D'autres sites girondins de la liste sont aussi habitués à accueillir des championnats nationaux, comme le Vélodrome de Bordeaux-Lac pour le cyclisme sur piste, la salle d'haltérophilie de Saint-Médard-en-Jalles, ou la base nautique des Dagueys, à Libourne, qui servira à préparer les épreuves olympiques et paralympiques de canoë et d'aviron. Avant cela, elle aura accueilli les championnats du monde "Masters" (vétéran) en 2022.

C'est du développement économique, du rayonnement, du marketing territorial

Libourne servira aussi de camp de base pour les épreuves de tir. "C'est une belle nouvelle pour la ville, c'est du développement économique, avec ces équipes qui vont remplir nos hôtels, souligne le maire Philippe Buisson. Et puis, c'est du rayonnement, c'est du marketing territorial. Le mois d'octobre commence bien !", en attendant peut-être qu'il se termine bien, avec la révélation du parcours du Tour 2021 pour lequel Libourne est candidate. Philippe Buisson espère aussi accueillir des athlètes pendant les JO, ceux qui préféraient éviter le village olympique de Seine Saint-Denis, solution privilégiée, tout de même, par l'organisateur.

En attendant 2024, le but est aussi que les villes qui servent de camp de base organisent quelques événements, que cite Paris 2024, comme une semaine olympique et Paralympique dans les écoles pour sensibiliser les enfants à la pratique et aux valeurs du sport.

La liste des sites de préparation sélectionnés en Gironde

Vélodrome de Bordeaux -Lac (cyclisme sur piste olympique et paralympique)

-Lac (cyclisme sur piste olympique et paralympique) Salle André-Labatut de Bordeaux (escrime et escrime fauteuil)

(escrime et escrime fauteuil) Salle Guy-Laupiès de Bordeaux (escrime fauteuil)

(escrime fauteuil) Stade Batany de Bordeaux (hockey sur gazon)

(hockey sur gazon) Complexe sportif Thouars de Talence (athlétisme olympique et paralympique, escrime, natation olympique et paralympique)

(athlétisme olympique et paralympique, escrime, natation olympique et paralympique) CREPS de Talence (badminton olympique et paralympique, basketball et basketball fauteuil, beach volleyball, BMX, escrime, handball, judo olympique et paralympique, pentathlon moderne, rugby à 7, tennis de table olympique et paralympique, tir à l'arc olympique et paralympique, tir olympique et paralympique, volleyball)

(badminton olympique et paralympique, basketball et basketball fauteuil, beach volleyball, BMX, escrime, handball, judo olympique et paralympique, pentathlon moderne, rugby à 7, tennis de table olympique et paralympique, tir à l'arc olympique et paralympique, tir olympique et paralympique, volleyball) Université de Bordeaux-Pessac (rugby à 7)

(rugby à 7) Complexe Sportif Robert Monceau de Saint-Médard-en-Jalles (haltérophilie)

(haltérophilie) Centre de préparation aux Jeux de Libourne (aviron olympique et paralympique, canoë-Kayak sprint, paracanoë, tir olympique et paralympique)

(aviron olympique et paralympique, canoë-Kayak sprint, paracanoë, tir olympique et paralympique) Centre de préparation aux Jeux de Mérignac (gymnastique artistique, hockey sur gazon)

(gymnastique artistique, hockey sur gazon) Complexe sportif Bellegrave de Pessac (handball)

(handball) Maison des sports des Iris de Lormont (judo)

