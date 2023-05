CARTE - 24 Heures du Mans : les meilleurs spots pour assister à la course

Les 24 Heures du Mans célèbrent leur centenaire cette année. Pour l'occasion, 62 voitures vont s'affronter , dont 16 dans la catégorie-reine des Hypercars. Cette édition, dont le grand départ est fixé à 16h le samedi 10 juin, se courra à guichets fermés : 300.000 spectateurs sont en effet attendus sur le circuit sarthois. Si vous faites partie de ces chanceux, France Bleu a compilé les meilleurs lieux pour observer la course et les bolides.

Les meilleurs spots

La ligne droite des stands

Pour voir le départ et profiter de tout le cérémonial, rien de mieux que de se poster sur la ligne droite des stands. C'est là où tout se passe : le défilé des équipages, la mise en place des voitures sur la ligne, le vrombissement des moteurs… Et bien sûr, vous pourrez voir le fameux drapeau à damier ! Si vous n'avez pas de place en tribune, il va falloir arriver tôt, très en avance pour avoir une place à l'intérieur du circuit, en haut de cette ligne droite.

La courbe Dunlop

Il s'agit du premier virage après le départ, très prisé par les spectateurs. On y voit souvent de l'action et la vue est imprenable sur la course, à l'intérieur comme à l'extérieur du circuit. On peut y accéder facilement depuis l'entrée principale ou le parking rouge, et vous êtes alors proches de la fan zone et du village.

La plateforme Dunlop, où sont notamment organisés les concerts des 24 Heures du Mans, s'appelle désormais l'esplanade Jean Rondeau, en hommage au pilote sarthois vainqueur de la course en 1980. L'esplanade est recouverte d'un revêtement, ce qui facilite l'accès aux personnes à mobilité réduite. Ce nouvel aménagement permet aussi de créer une jonction entre le musée et la piste.

Les Esses de la forêt

Situées entre la courbe Dunlop et le Tertre rouge, les Esses offrent un beau panorama sur le circuit, avec une vue plongeante sur les bolides. La vitesse maximale est de 160 km/h sur cette portion. Une bonne alternative pour profiter du départ, mais méfiez-vous, là aussi il y a du monde !

Le virage du Tertre rouge

Il va falloir marcher un petit peu pour accéder à ce virage, très apprécié lui aussi. Vous pourrez vous installer dans la zone spectateur et admirer les voitures qui déboulent à grande vitesse sur cette courbe spectaculaire. Le Tertre rouge marque aussi le début de la longue ligne droite des Hunaudières. La nuit, allongés sur l'herbe, on peut y voir les freins rougir et entendre les moteurs vrombir.

Mulsanne

A l'autre extrémité de la ligne droite des Hunaudières, vous pouvez également vous placer au niveau du virage de Mulsanne, un des lieux mythiques des 24 Heures du Mans. Ce virage est un des plus délicats du circuit, avec souvent beaucoup d'action. Une navette gratuite pourra vous y conduire et un écran géant est installé pour ne rien louper.

Arnage/Indianapolis

Sensations fortes garanties ! Du virage d'Indianapolis, on voit les bolides lancés à plus de 300 km/h. Les pilotes doivent freiner sec pour passer la courbe et rejoindre le virage d'Arnage, le plus lent du circuit (75 km/h maximum), avant d'accélérer à nouveau. Une grande zone spectateurs est installée, avec un écran géant. Vous pourrez là aussi y accéder via des navettes gratuites.

Les virages Porsche

Les virages Porsche offrent un enchaînement très rapide, un des lieux préférés des concurrents. Vous pourrez aussi y comparer les points de freinage, les vitesses des passages des différents pilotes. Vous apprécierez les buttes aménagées qui offrent un magnifique point de vue.

Maison Blanche

La ligne droite de Maison Blanche offre un "droite-gauche" rapide, juste après le virage Corvette. On y admire facilement les bolides. Là encore, une navette gratuite vous y conduit et un écran géant est installé. Et une toute nouvelle passerelle piétonne s'élève désormais avant le virage du raccordement. Elle vous permettra de franchir la piste de Maison Blanche à la zone de la Porte Sud.

La double chicane Ford

Accessible facilement depuis le parking bleu, elle offre un beau panorama sur le circuit, avec un bel enchaînement de virages. Si vous avez le billet tribune, vous pourrez observer l'entrée du virage Ford jusqu'à la ligne droite des stands. Cette portion permet d'admirer les voitures faire vrombir leur moteur, et c'est impressionnant !

Le plan du circuit