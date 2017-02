CARTE - Biathlon, rugby et tous les autres résultats du sport isérois

Un week-end de sport marqué par les deux championnats du monde qui se déroulent : ceux de biathlon à Hochfilzen en Autriche, et ceux de ski alpin à Saint-Moritz en Suisse. Les autres rencontres, c'est aussi sur notre carte interactive : basket féminin, handball, volley, football et rugby.

Samedi, Martin Fourcade a ramené une nouvelle médaille pour la France aux championnats du monde de biathlon. Il a terminé troisième du sprint derrière Doll (Allemagne) et J. Boe (Norvège). Une belle performance étant donné que l'Isérois a commis deux fautes sur le pas de tir mais les autres favoris se sont pratiquement tous manqués. Dans la soirée, les sports collectifs sont à l'honneur : en basket, Voiron et Meylan La Tronche se déplacent, les équipes de handball et de volley disputent elles leur dernier match de la saison régulière.

Une défaite en rugby, un podium en biathlon

Vendredi, le CS Bourgoin-Jallieu s'est incliné 26 à 12 à domicile contre Perpignan. Menés de seulement 4 points à la pause, les Ciel et Grenat n'ont pas su réagir en deuxième période. Ils ont même fini la rencontre à 13 après deux cartons jaunes. En biathlon, l'Iséroise Anaïs Chevalier a réussi une superbe performance en se hissant sur la troisième marche du podium du sprint féminin aux championnats du monde. Elle termine derrière Koukalova et Dahlmeier, deux des grandes favorites.