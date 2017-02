CARTE - Les victoires du CSBJ et des Brûleurs de Loups, et tout le reste de l'actualité sportive

La Pro D2 de rugby avec le CSBJ, la dernière journée de saison régulière en Ligue Magnus pour les Brûleurs de Loup, mais aussi du foot, sans oublier les Championnats du Monde de ski de fond. Retrouvez dans notre carte interactive l'essentiel des résultats du week-end sportif Isérois.

Des sourires vendredi soir dans les vestiaires des équipes iséroises ! Les sourires d'abord à Bourgoin-Jallieu. Les Ciel et Grenat n'avaient tout simplement pas encore remporté le moindre match en 2017, ça y est, c'est enfin fait ! À Pierre-Rajon, ils se sont imposés vendredi soir sur le score de 16 à 14 face à Montauban, les deuxièmes du championnat. Pas de quoi rêver de maintien toutefois pour les Berjalliens bons derniers de Pro D2 avec 15 points de retard sur le premier non-relégable. Et les sourires dans la patinoire Pôle Sud qui affichait complet. Au terme d'un match haletant, les Brûleurs de Loups se défont d'Épinal 4 buts à 3 grâce à un but à la dernière minute. Cette victoire combinée avec la défaite de Rouen leur permet de se hisser à la deuxième place de Ligue Magnus à l'issu de la saison régulière. Place aux play-offs maintenant : les Grenoblois joueront contre Amiens, et détail important : ils recevront les Gothiques lors des deux premiers matchs.

Après les mondiaux de biathlon, ceux de ski de fond

Lathi en Finlande accueille depuis cette semaine les Championnats du Monde de ski nordique, avec notamment les épreuves de fond. Un Isérois espère y briller, Maurice Manificat. Le fondeur du Vercors est en lice sur le skiathlon (15km style classique, puis 15km skating) ce samedi à partir de 13h30.

Maurice Manificat dispute les mondiaux de fond à Lathi en Finlande © Maxppp -

La course à la montée en foot, les basketteuses à la maison

En foot, la course à la montée est lancée, pour le GF38 comme pour le FCBJ. Les Grenoblois deuxièmes de CFA sont en déplacement à Montceau à 18h. Autre rencontre capitale, celle des Berjalliens en CFA 2. Egalement deuxième du classement ils se rendent à Louhans Cuiseaux un concurrent direct pour les premières places.

Enfin, les basketteuses Iséroises sont à la maison. Voiron et Meylan La Tronche jouent à domicile ce samedi à 20h en nationale 1 : Les voironnaises accueillent If et les meylano tronchoise Sainte-Savine.