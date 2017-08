CARTE - JO de 2024 à Paris : où se dérouleront les épreuves ?

C'est désormais presque chose faite : après l'accord passé avec Los Angeles, Paris est quasi-assuré d'obtenir l'organisation des Jeux Olympiques en 2024. Les lieux des épreuves, la plupart déjà existants, sont connus.

C'est l'un des arguments que la ville de Paris a le plus mis en avant pour sa candidature aux Jeux Olympiques de 2024 - et peut-être l'un de ceux qui ont été retenus par le Comité international olympique : 93% des équipements sportifs de la compétition sont d'ores et déjà construits.

Les sites de Paris 2024 © Visactu

Les compétitions majeures se tiendront dans les grands lieux du sport parisien et francilien déjà existants, comme le Stade de France, l'AccorHotels Arena (ex-Bercy), le stade Jean-Bouin et le Parc des Princes, Roland Garros ou encore la U-Arena, futur stade géant des Hauts-de-Seine.

Lieux historiques

A ces équipements sportifs, il faut ajouter des lieux touristiques ou historiques de Paris qui seront également réquisitionnés pour l'occasion, comme le Champ de Mars qui accueillera le beach-volley, le Château de Versailles pour l'équitation ou encore le Grand Palais pour l'escrime et le taekwondo. Les parcs des expositions de la Porte de Versailles et du Bourget seront eux aussi mis à contribution. Marseille accueillera également les épreuves de voile.

Les travaux devraient donc se limiter au village Olympique, qui sera situé le long de la Seine à Saint-Denis ainsi que le Village des médias non loin, le centre de Water-Polo de Marville qui doit être entièrement rénové, un centre aquatique pour la natation, également à Saint-Denis, et une extension de Bercy, la "Bercy Arena II", pour les compétitions de basket-ball et de lutte.