CARTE - Jeux Olympiques 2024 : 50 centres de préparation pour les athlètes en Nouvelle-Aquitaine

De Bordeaux à Limoges en passant par Pau, Mont-de-Marsan, Agen, Boulazac, Poitiers, Niort : situés dans de petites ou grandes villes, la liste des 50 Centres de préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (CPJ) retenus en Nouvelle-Aquitaine est dévoilée ce lundi 5 octobre 2020. A travers toute la région, des équipements sportifs et des services d'accueil ont été retenus pour la qualité de leurs installations. Ils recevront dès la fin des Jeux de Tokyo (reportés en juillet 2021), des athlètes étrangers en lice pour les JO 2024. Parmi les sites jugés aptes à accueillir le plus de disciplines, on trouve logiquement les Creps (Centre de ressources, d'expertise et de performance sportive) de Bordeaux et de Poitiers.

Carte interactive

Découvrez où sont les centres retenus en Nouvelle-Aquitaine avec notre carte interactive :

Difficile de dresser une liste exhaustive des disciplines olympiques et paralympiques pratiquées par les athlètes accueillis dans le Sud-Ouest : le programme est très varié avec du basket, du rugby à 7, du cyclisme sur route, du canoë-kayak ou encore de l'escrime mais aussi de l'haltérophilie, de l'athlétisme, de la gymnastique, de la natation, etc.

Par ailleurs, un label "Terre de jeux 2024" a été attribué à 500 collectivités territoriales en novembre dernier et annoncé par le président de "Paris 2024", le Palois triple-champion olympique de canoë-kayak Tony Estanguet.

