CARTE - JO 2024 : découvrez les sites retenus dans le Loiret pour accueillir des délégations olympiques

C'est déjà une première étape mais ce n'est que le début. La liste des 619 sites en France, qui entrent en compétition pour accueillir des délégations lors des prochains Jeux Olympiques 2024 à Paris a été publiée ce lundi matin dans un communiqué. Au total, six sites ont été retenus dans le Loiret : Montargis, Gien, Châteauneuf-sur-Loire, Orléans, St-Cyr-en-Val et St-Jean-de-Braye.

Découvrez les six centres ainsi que le détail des disciplines des équipes qui pourront être accueillies dans le Loiret grâce à notre carte interactive :

Ces sites sont appelés les Centres de Préparation aux Jeux, les CPJ et permettront aux délégations sportives internationales de venir se préparer avant les Jeux de Paris 2024. Ils permettent aussi aux athlètes "de s'imprégner de l'ambiance du pays hôte et de se projeter dans l'aventure des Jeux trois ans à l'avance", mentionnent les organisateurs dans le communiqué. La sélection est une première étape pour ces centres. Il faut ensuite être choisi parmi tous les autres par les Comités Nationaux.

Les Comités Nationaux choisiront les sites pour leurs équipes

En effet, ces centres apparaitront dans un catalogue au court du premier trimestre 2021, soit juste après les JO de Tokyo. Ce catalogue sera ensuite transmis aux 206 Comités Nationaux Olympiques et 182 Comités Nationaux Paralympiques et ce seront eux qui, au final, choisiront l'endroit le plus adapté pour y envoyer leurs équipes s'entraîner avant 2024. Au total, plus de 750 candidatures ont été présentées en France entre le 15 juillet et le 30 novembre 2019.

Tout repose donc entre les mains des Comités et c'est un long travail de lobbing qui s'amorce pour les communes loirétaines.