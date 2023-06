CARTE - Le parcours complet de la flamme olympique en Haute-Garonne dévoilé

Ce vendredi, France Bleu Occitanie vous dévoilait les premières villes de Haute-Garonne qui accueilleront la flamme olympique l'année prochaine : Revel et Toulouse. Ce lundi, on vous donne toutes les communes étapes qui auront la chance de voir passer la flamme sacrée le 17 mai 2024, avant la cérémonie d'ouverture des JO à Paris, le 26 juillet.

Le département sera parcouru du nord au sud - Google maps

Après l'Aude et la cité de Carcassonne, la flamme arrivera en Haute-Garonne. Le parcours traversera petites et grandes communes haut-garonnaises, du nord au sud. À l'extrême nord du département : la flamme passera par la cité médiévale de Villemur-sur-Tarn. On le savait : plus à l'est, elle traversera Revel pour passer sous le beffroi du XIVème siècle, classé monument historique.

Le beffroi de Revel, classé monument historique © Radio France - Shannon Marini

Dans l'agglo toulousaine, Colomiers et dans le Comminges, Muret auront aussi le privilège de voir passer la flamme. Avec Rieux-Volvestre, l'ancienne cité épiscopale : on s'approche des Pyrénées. Nos montagnes seront pleinement à l'honneur à l'arrivée de la flamme dans la station de Luchon Superbagnères.

La Ville rose pour le grand final

On ne connait pas l'ordre du parcours pour l'instant, mais une chose est sûre : Toulouse a été choisie pour le grand final dans le département, le moment fort. Pas de détails à ce stade mais on peut s'attendre à une grande fête sur la place du Capitole.

Au total, 20 kilomètres seront parcourus par la flamme dans notre département grâce à la centaine d'éclaireurs recrutés pour l'occasion. "On a cherché à avoir un équilibre territorial, explique Victor Denouvion, conseiller départemental et président de la Commission éducation, jeunesse et sport, d'aller un peu partout dans les zones de montagne, rurales, péri-urbaines, pour que la flamme traverse vraiment le département."

Après la Haute-Garonne, direction le Gers avec un passage à Auch et au pied de la statue des mousquetaires de Dumas à Condom.