CARTE - Les Brûleurs de Loups reçoivent Lyon ce soir, et tous les autres rendez-vous du week-end sportif en Isère

Pas de rugby, place au tournoi des VI nations ce week-end, mais le sport continue en Isère. L'essentiel des rencontres : des Brûleurs de Loups au GF38, en passant par le basket féminin et le handball, tout est dans la carte des sports de France Bleu Isère.

Rencontres à enjeu ce week-end pour les hockeyeurs grenoblois. Les Brûleurs de Loups (4e de Ligue Magnus) reçoivent Lyon (3e) vendredi, puis se déplacent à Gap (1er) dimanche. Des victoires dans ces deux rencontres pourraient permettre de se placer idéalement en vue des play-offs à venir. Samedi, programme chargé en sports collectifs avec le GF38 qui reçoit la réserve de l'Olympique Lyonnais au Stade des Alpes. Les basketteuses du PVBC et du BCTM jouent elles aussi à domicile. Match à enjeu pour les Voironnaises qui affrontent Geispolsheim, des concurrentes directes pour le maintien. Les volleyeurs du GVUC et les handballeurs du GCMH GUC sont eux en déplacement. Enfin dimanche, en Fédérale 2 de rugby, Saint-Savin et le CS Vienne jouent à l'extérieur et le SO Voiron reçoit à Géo-Martin. Les footballeuses du GF38 tenteront elles de se remettre de leur élimination en Coupe de France à Vendenheim en Alsace pour la 13e journée de D2.