CARTE - Un titre de champion du monde et une défaite pour le CSBJ, tous les résultats sportifs du week-end

La Pro D2 de rugby avec le CSBJ, les play-offs de Ligue Magnus avec les Brûleurs de Loups, ceux de handball, mais aussi du foot, sans oublier le biathlon. Retrouvez dans notre carte interactive les résultats des sportifs et équipes isérois de ce week-end.

Un gros globe de cristal et une défaite du CSBJ, voilà ce qu'il faut retenir de ce vendredi côté sport. À PyeongChang, en Corée du Sud, Martin Fourcade a remporté le classement général de la Coupe du Monde en terminant 3e du sprint. Samedi, il disputera la poursuite pour essayer d'égaler le record de victoires en une saison d'Ole Einar Bjoerndalen. Les femmes s'élanceront un peu plus tôt : l'Iséroise Anaïs Chevalier est 3e.

En rugby, le CSBJ n'a pas su créer la surprise au pays basque. Les Ciel et Grenat se sont inclinés 29 à 10 contre le Biarritz Olympique, candidat déclaré aux phases finales de Pro D2. Déception aussi aux mondiaux de ski de fond : le relais français masculin n'a pas réussi à monter sur le podium comme en 2016.

Samedi, du rugby et la lutte pour le maintien qui continue pour le FCG. Les Grenoblois reçoivent le Racing 92 au Stade des Alpes à 18h30. Les play-offs de hockey sont également au programme avec le 3e match de la série entre les Brûleurs de Loups et Amiens. Et puis du handball et le début des play-offs de Nationale 1 ainsi que les équipes féminines de basket.