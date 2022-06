La kayakiste de Dordogne Manon Hostens décroche quatre médailles d'or aux championnats du monde

C'est un carton plein pour Manon Hostens. La kayakiste originaire de Périgueux est devenue ce lundi 6 juin championne du monde de descente classique par équipe, avec Phénicia Dupras et Claire Bren, lors des championnats organisés en France, à Treignac en Corrèze. Cette quatrième médaille d'or vient s'ajouter à trois titres déjà remportés au cours du weekend.

Manon Hostens "c'est historique" Copier

Quatre médailles d'or

Sur la Vézère, presque à la maison, la jeune femme de 27 ans a été sacrée championne du monde de descente sprint en individuel et en équipe samedi, ainsi que championne du monde classique en individuel dimanche. C'est du jamais vu pour une française, et seule une femme a réalisé l'exploit de décrocher les quatre médailles. Manon Hostens avait déjà été sacrée championne en classique en 2016 et en sprint en 2018.

