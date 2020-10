Carton plein pour le VNVB, le Sluc Nancy Basket et le Grand Nancy Métropole Handball

En attendant l'ASNL ce samedi face à Dunkerque (19h), trois clubs nancéiens étaient sur les terrains ce vendredi soir. Les trois ont connu les joies du succès en offrant du spectacle et des garanties pour la suite.

VNVB-Istres (3-1)

Les Volleyeuses de Vandoeuvre (VNVB) devaient se racheter après leur faux pas de la semaine dernière à Chamalières, 3-1. Mission accomplie pour les Vandopériennes qui se sont mposées, 3-1 (20-25, 25-16, 25-21, 25-15) au terme d'un match spectaculaire et de bonne qualité qui a fait plaisir au président Patrick Venturini : "Je suis rassuré par les trois points, mais je m'aperçois que le championnat sera difficile en raison de l'absence des playoffs. Tous les points pris seront déterminants pour le classement final. Les filles ont montré une force de caractère et une détermination plus convaincante après avoir été menées un set à zéro". Au classement, le VNVB se rapproche des équipes de tête.

Lille-Sluc Nancy Basket (79-96)

Enzo Goudou-Sinha s'est montré à son avantage à Lille © Maxppp - Alexandre MARCHI

Le Sluc Nancy et ses gâchettes ont écœuré leur adversaire. Adroits à trois points et aux lancers francs, les Nancéiens ont maîtrisé les débats. A la pause, les joueurs de François Peyronnet étaient déjà devant au tableau d'affichage (40-45), et ont confirmé lors du second acte leur supériorité en maintenant à distance les Lillois, grâce à l'adresse de Goudou-Sinha (22 points), Lattibaudière (18 points), Labanca (14 points) et Ron Lewis (14 points). Après deux journées en Pro B, le Sluc fait le plein et s'installe en tête du classement.

Strasbourg-Grand Nancy Métropole Handball (27-31)

Un match de haute tenue pour Obrad Ivezic à Strasbourg © Radio France - LP

Le GNMHB a confirmé qu'il faudra bien compter sur lui pour se mêler à l'accession en LNH. La victoire lors du derby à Strasbourg, ne souffre d'aucune contestation. Les Nancéiens emmenés par leur gardien Obrad Ivezic en feu (17/34-38%) ont pu également compter sur les réalisations de Yann Ducreux (7/12) , Théo Muller (5/8) et Max Ogando (4/4) pour sceller la victoire. Nancy signe son troisième succès en autant de rencontres et démontre une force collective qui en fait aujourd'hui l'un des favoris pour la première place. Pour l'heure, le GNMHB domine le classement la proligue.