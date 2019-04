La Nantaise Cathy Léost va participer à son 100e marathon

Nantes, France

A 49 ans, Cathy Léost ne pouvait rêver mieux. Elle va courir ce dimanche à Nantes son 100e marathon. "J'ai débuté la course à pied en 2010 et j'ai rapidement attrapé le virus" reconnait cette aide-soignante qui travaille dans un EHPAD à Rezé. Deux ans plus tard, la voilà au départ de son premier marathon. Et très vite, elle enchaîne "J'ai notamment participé à celui de Lisbonne, de Rome, de Madrid, d'Athènes, de New-York et de Paris" précise t-elle. Elle court même 38 marathons en 2017.

Son meilleur temps, 3 heures 47 minutes

Mais la performance n'est pas un objectif pour elle. "Si le chrono est là, c'est bien. Mais pour moi, le plus important, c'est de prendre du plaisir et surtout de ne pas me mettre dans le rouge". Chaque semaine, elle s’astreint à courir entre 50 et 90 kilomètres. Et surtout, elle mise beaucoup sur la récupération. "Toutes les semaines, je vois un kiné. Je vais souvent faire un sauna ou un hamman. Je fais également de la cryothérapie" précise t-elle.

Prudente et endurante, Cathy Léost est aujourd'hui la 11e française à atteindre la barre des 100 marathons.