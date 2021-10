Après une édition virtuelle en 2020, la course « Je me Ligue contre le cancer » aura lieu le dimanche 3 octobre aux Argoulets. Carmen MICHAVILA de la Ligue contre le cancer était notre invité, et vous donnes les instructions sur notre antenne pour soutenir cette évènement.

Ce dimanche 3 Octobre, soutenez la 7ème édition de la course « Je Me Ligue contre le cancer »

Echauffement collectif pour la course « Je me Ligue contre le cancer »

Après une année d’événements virtuels, la Ligue contre le cancer de Haute-Garonne renoue avec le réel : la 7e édition de la manifestation « Je me Ligue contre le cancer » se déroulera sur la base de loisirs des Argoulets le dimanche 3 octobre. S’adressant au tout public, l’événement propose plusieurs épreuves au choix : marche, courses pour les adultes, course pour les enfants et randonnée moto. Le format virtuel de l’an passé ayant remporté du succès, il sera également possible de participer à distance, dès le samedi.

"Je me ligue contre le cancer", image d'une précédente édition - Sabine Le Burel

Retrouvez toutes les infos nécessaire sur leur site internet https://jemeliguecontrelecancer31.net/