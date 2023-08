"Ce serait symbolique": le Vésulien Julien Casoli vise une médaille aux Jeux paralympiques de Paris 2024

Julien Casoli compte participer à ses quatrièmes Jeux paralympiques en 2024. Le Vésulien a déjà décroché deux médailles de bronze, en 2008 et 2012. Spécialiste des 400, 800 et 1 500 mètres dans la catégorie T54, qui regroupe des athlètes en fauteuil roulant, il est membre de l'équipe de France. A 41 ans, les Jeux de Paris seront ses derniers et le Haut-Saônois espère remporter au moins une médaille.

"Les adversaires vont m'attendre"

"S'il n'y avait pas eu Paris, j'aurais arrêté ma carrière à Tokyo en 2016, explique Julien Casoli à un an de la compétition, qui débutera le mercredi 28 août 2024. Très peu d'athlètes ont participé à des Jeux dans leur propre pays. Je ne suis pas le seul dans cette situation. On est censés être super motivés. Je fais partie du Top10 mondial. Je pense que les adversaires vont m'attendre. Ce serait symbolique de faire un podium, surtout sur une fin de carrière."

Pour cela, le Haut-Saônois met toutes ses chances de son côté. Il s'entraine chaque jour à la fois sur piste et sur route, notamment au Stade Renée Hologne à Vesoul. "Ma forme revient. J'ai eu un creux pendant deux mois, continue Julien Casoli. Je ne sais pas pourquoi. L'année a été longue, je pense. Fin juin, j'étais grillé sur les Mondiaux, même si une sixième et huitième place, ce n'est pas ridicule."

Julien Casoli lors d'un entrainement au Stade René Hologne à Vesoul. © Radio France - Raphaël Aubry

Julien Casoli participera le jeudi 31 août au meeting de Zurich, en Suisse. Il retrouvera les meilleurs mondiaux, comme le Suisse Marcel Hug, le plus médaillé de sa discipline aux Jeux paralympiques. Le Haut-Saônois n'est d'ailleurs pas encore sélectionné pour 2024. Les modalités précises de la Fédération française de handisport ne sont pas encore connues.