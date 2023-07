"Cela va être exceptionnel" : À un an des Jeux Olympiques, la boxeuse havraise Amina Zidani affiche sa fierté

Ce sera dans un an tout pile. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. La boxeuse havraise Amina Zidani a décroché sa qualification le mois dernier, en juin. Un an de préparation, un luxe dit-elle, "qui permet de bien se préparer, de travailler sur ce qu'il faut rectifier pour dans un an" explique celle qui participera aux Jeux dans la catégorie des moins de 57 kilos.

Elle s'y voit déjà en tout cas : "Dans ma tête, j'ai des images de la cérémonie d'ouverture. Mais je pense que je n'arrive même pas à imaginer ce que cela va être, l'émotion, le monde..." Ce qui peut y ressembler et qu'elle a vécu, c'est "l'ouverture des Jeux méditerranéens, ce qui était déjà très fort. Là ce sont les Jeux, à Paris... La dernière fois, c'était il y a cent ans, il faut mesurer la chance que l'on a en tant qu'athlètes d'y participer."

Heureux hasard, le début du tournoi aura lieu à Villepinte, sa ville de naissance : "C'est un clin d'œil, mais l'objectif c'est les finales." Qui auront lieu, elles, à Roland-Garros, temple du tennis français. "L'objectif, c'est l'or. L'argent ou le bronze ce serait comme une déception."

Celle qui est arrivée au Havre à l'âge de quatre ans explique vouloir porter haut les couleurs normandes, et détaille le changement de regard du grand public sur son sport, depuis les JO de 2016.

