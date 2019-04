Cent kilomètres de Belvès : le champion passe en dessous des 7 heures !

Grosse performance sur la 43 ème édition des cent kilomètres de Belvès ce samedi. Fabien Chartoire, du Puy de Domme a bouclé la course en 6h et 55 minutes.

Belvès, France

Il y avait du monde ce samedi matin au départ de la 43 ème édition des cent kilomètres de Belvès. Le temps était idéal, frais le matin et doux l'après midi. Il y a eu beaucoup moins d'abandons que d'habitude. 325 coureurs ont pris le départ des cent kilomètres, 150 se sont alignés sur 50 kilomètres.

Fabien Chartoire (en bleu) est le champion du 100km. Fatigué, il a accueilli Emmanuel Gauld, le deuxième, assis sur une chaise devant la ligne d'arrivée © Radio France - Laurence Méride

C'est le coureur du Puy de Domme, Fabien Chartoire qui a franchi le premier la ligne d'arrivée des cent kilomètres à 14h55, soit un temps de course de 6 heures et 55 minutes. Il a couru a près de 14,5 kilomètres heure. Il s'agit là d'une très grosse performance mais loin des 6 heures 17 minutes du supersonique japonais Takahiro Sunada en 2013 . Emmanuel Gauld, de Balma pres de Toulouse est arrivé deuxième à 25 minutes. Rafael Gerardin de Montpellier est troisième à 1 heure 15. La première féminine , Laurence Noël a bouclé la course en 9 heures et 3 minutes. Elle vient de Perpignan. Le premier périgourdin est Bergeracois. Il s'agit de Philippe Polleselle

Aline est venue de Bordeaux pour tenter le 50km. Elle est fière d'être arrivée jusqu'au bout © Radio France - Laurence Méride

Sur les 50 kilomètres, victoire du mexicain Joel Rodriguez , comme l'année dernière. Il a couru les 50 kilomètres en 3 heures 56. Jean Louis Gasnot de Domont dans le Val d'Oise et Rafael Martinez de Fontenay Tresigny en Seine et Marne sont arrivés main dans la main en 4 heures et 5 minutes. La première féminine, Jacqueline Olivier vient de Villenave d'Ornon en Gironde. Stéphane et Benjamin Martin de Sarlat arrivent 6 et 7ème .

Près de cinq cents personnes s'étaient rassemblées à Belvès pour l'arrivée des cent kilomètres samedi dès 14 heures