Ces icaunais en lice pour les Championnats de France de pétanque à Auxerre

Si vous passez par le parking de la Noue, à Auxerre ce week-end (les 22 et 23 juillet 2023), vous pourrez acclamer les participants aux Championnats de France de pétanque. La compétition des catégories individuel masculin et doublette féminine est organisée pour la première fois à Auxerre. Une fierté pour le Stade Auxerre Pétanque, et pour les équipes icaunaises en lice. Dans la catégorie individuel, Benoît Raison, pour le club d'Appoigny, et Alexis Gabillaud, pour le club auxerrois, représenteront le département. Côté doublette trois duo participent : Jacqueline Preau - Olivia Audebert, Sandrine Mathez - Vanessa Denaud , Salomé Passeron - Audrey Lefeuvre.

La fierté de représenter l'Yonne

Tous les participants sont unanimes : c'est une fierté de concourir dans l'Yonne, à Auxerre, entouré de tous ses amis et supporters. Une fierté, et un avantage pour Benoît Raison : "je pense que c'est important, vis-à-vis du mental, du moral. Ca peut aussi perturber l'adversaire, et faire dévier, gagner une partie." Jacqueline et Olivia, elles ont un peu la pression mais elles aimeraient atteindre le Carré d'Or, les terrains réservés aux meilleurs parties : "d'être ici, j'en suis fière, explique Olivia, et j'espère aller encore plus loin". "Nous serions ravies", ajoute Jacqueline.

Le parking de la Noue est transformé en boulodrome pour accueillir les 500 participants de ce week-end © Radio France - Pauline Boudier

Le secret pour profiter à fond de ces championnats, c'est de les aborder les plus sereinement possible, d'après Benoît : "j'essaye de ne pas appréhender justement, d'avoir une pression positive. Je me dis que c'est un plaisir et un honneur d'être là, beaucoup de personnes aimeraient être à ma place. Il n'y a donc pas de pression à avoir, juste à prendre du plaisir."

Une première pour Jacqueline et Olivia

Le duo Jacqueline - Olivia participe pour la première fois à un championnat de France, après un titre de vice-championnes de l'Yonne. Une surprise pour Jacqueline : "Nous étions contentes quand notre président nous a dit : "si vous gagnez la demi-finale, vous êtes sûres d'aller aux Frances". Alors quand on a gagné la demi-finale, nous étions contentes." Une première qualification, et une première saison jouée ensemble pour les deux femmes.

Le secret ? Être complémentaires, explique Olivia : "à deux oui. Il y en a toujours une qui place pendant que l'autre tire, ça permet de se reposer." "Je n'ai pas le même caractère qu'Olivia, explique Jacqueline, je suis très nerveuse. Elle ne stresse jamais, je ne sais pas comment elle fait". Les deux femmes espèrent aller le plus loin possible, grâce à cette complicité.