Cesson-Sévigné inaugure son nouveau stade international d’eaux vives, unique en Bretagne

La ville de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine) a inauguré, ce vendredi 16 juin, son nouveau stade d’eaux vives, située sur la Vilaine. C'est une rivière sportive accueillant les entrainements et les compétitions de canoë-kayak. Après un an de travaux, la nouvelle structure est désormais de "niveau international" et a été labelisée centre de préparation dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Cesson-Sévigné pourra donc accueillir la délégation française et d'autres délégations internationales.

Le nouveau couloir de navigation fait 112 mètres, c'est le double de l'ancienne rivière. Déjà, des délégations étrangères sont intéressées pour venir s'entrainer. Jean-Pierre Savignac est le maire de Cesson-Sévigné, il s'apprête à accueillir des kayakistes du monde entier : "Les équipes internationales se sont rapprochées de nous pour pouvoir justement venir s'entraîner. C'est comme ça que l'on participera aux Jeux olympiques parce que je crois qu'on le mérite et les habitants le méritent, c'est aussi leur investissement."

Le nouveau couloir de navigation fait 120 mètres. Le dénivelé est désormais à 1,7%. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Le coût des travaux est de quatre millions d'euros dont plus de la moitié financée par l'Agence nationale du sport (ANS) et la Région Bretagne mais ce qui fait du bassin de Cesson-Sévigné le quatrième bassin international en France, le seul en Bretagne. Une véritable chance pour Julie Vigneau, la présidente du club de canoë-kayak de Cesson-Sévigné : "On envisage un développement du club et on envisage également que nos athlètes, partis s'entraîner à Vaires-sur-Marne sur le bassin olympique, reviennent en terre bretonne." Et pour les jeunes kayakistes comme Lorette Laly, membre du pôle France de canoë-kayak, c'est la possibilité de pagayer dans le sillage des athlètes olympiques : "C'est vraiment énorme et de savoir qu'on va s'entraîner sur le même site que ces athlètes, c'est vraiment une chance."

La nouvelle station de pompage assure un débit de 3m³ à 12 m³ par seconde pour adapter le courant à tous les sportifs mais pas que explique le maire Jean-Pierre Savignac : "Ce site permet aussi la remise en forme de personnes qui ont eu des accidents de la vie, des accidents de la route. On leur permet de se remettre en situation d'activité physique ici sur le stade d'eaux vives." La première délégation olympique attendue dans ce bassin sera chinoise, les athlètes s'y entraineront en août prochain.