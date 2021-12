Cesson-Sévigné : la France du tennis de table s'est donnée rendez-vous à la Glaz Arena

La petite balle blanche n'en a pas fini de rebondir tout ce week-end à la Glaz Arena de Cesson-Sévigné. L'élite française du tennis de table s'y est donnée rendez-vous pour les championnats de France de la discipline du 17 au 19 décembre. La Bretagne accueillera cette compétition pour la septième fois. Une organisation de taille pour la FFTT et l'OC Cessonnais, qui co-organise cette édition.

"Depuis lundi, ce sont 50 bénévoles par jour qui sont sur le pont. A partir de ce vendredi, on passe à 120 bénévoles par jour" explique Valentin Aubergier, le responsable de la compétition et de l'organisation locale. Plus de 4000 spectateurs sont attendus sur les trois jours de compétition. Une organisation qui n'a pas été une mince affaire, crise sanitaire oblige, comme en témoigne le président de l'OC Cesson Bertrand Cloarec : "Il faut savoir qu'on a commencé à en discuter avec la FFTT en juin 2020, que c'était prévu pour mars, que ça a été reporté en mai et que nous voilà désormais en décembre... Pour nous c'est un aboutissement ! On va profiter mais ça a été un très très gros travail avec une équipe hyper professionnelle."

Une partie des joueurs et joueuses qui vont disputer ces championnats de France © Radio France - François Rauzy

Les joueurs et joueuses ont eux aussi hâte d'en découdre, à l'image de Bastien Rembert, médaillé de bronze en 2020, qui a commencé le tennis de table à Vern-sur-Seiche et qui évolue désormais à Angers : "Je vais avoir des proches qui vont venir, des anciens coéquipiers de Vern... Ca va me faire plaisir de jouer devant eux, d'essayer de performer, tout en leur faisant plaisir !" Il sera d'ailleurs opposé aen 1/32e de finale à l'un de ses anciens partenaires à Vern-sur-Seiche, Thibault Bailliet. Le numéro 1 français Simon Gauzy rentrera lui directement en 1/16e de finale.

Chez les joueuses, les deux stars seront les deux représentantes françaises aux JO de Tokyo en simple, Jia Nan Yuan et Pritikha Pavade. La prodige de 17 ans est impressionnée par l'installation cessonnaise : "C'est une chance pour nous les joueurs de pouvoir jouer dans de telles conditions, c'est juste incroyable ! En plus on sait que souvent l'ambiance est présente, ça fait plaisir, et on espère mettre le feu !" Des places sont encore disponibles à la vente pour assister à l'événement sur le site de ces championnats de France.