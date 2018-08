Biarritz, France

C'était pourtant mal parti. La paire Goicoetxea-Irastorza s'est vite retrouvée menée 11-0 dans la première manche de cette finale du 42ème Gant d'Or de Biarritz. Jean-Do Olharan et Nicolas Etcheto jouaient vite et juste, mais les champions du monde de cesta punta en titre n'ont pas su tenir la cadence face aux coups de mieux en mieux ajustés de Goicoetxea. S'ils empochent finalement la première manche 15-11, ils cèdent la 2ème 15-10. Et sur leur lancée, Goicoetxeza et Irastorza maîtrisent la manche décisive (3-1 et au final 5-2). A tout juste 41 ans, Éric Irastorza s'offre un 10ème Gant d'Or !

Remise des trophées © Radio France - Valérie Menut