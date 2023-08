Cesta punta : l'été de la confirmation pour Johan Sorozabal, avant les phases finales de la Summer League

C'est un véritable marathon qui attend Johan Sorozabal cette semaine. Le jeune avant de 21 ans, licencié au Biarritz Athletic Club (B.A.C.) se retrouve à disputer les trois demi-finales des Slams de la Summer League : à Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Pau. Pas étonnant pour le joueur qui a fini meilleur avant au classement, pour sa deuxième participation à la compétition.

"C'est la semaine décisive et c'est maintenant qu'il va falloir être bon. On s'est battu toute la saison pour en arriver là et même si le rythme est soutenu, on ne se plaint pas, parce que c'est comme ça qu'on va gagner des titres. Il faut être à 100% tout le temps", raconte le pilotari.

Premier avant au classement

La cerise sur le gâteau d'une année qui aura vu l'avant biarrot éclater au grand jour. Notamment à son actif : une première participation à la Summer League. "J'ai fini dans le bas du classement", se remémore Johan avec le sourire. Mais il ne s'arrête pas là : il ne passe pas loin d'une qualification historique en phase finale du Mondial à Biarritz à l'automne dernier, accompagné de son frère ainé Gorka (22 ans), arrière, sous le maillot des États-Unis (ils ont la double nationalité). Un partenaire de toujours avec qui il décroche le titre de champions de France en avril dernier .

"Petit à petit, on s'est rendu compte qu'on avait les qualités pour rivaliser sur la cancha. Ces expériences nous ont donné de la confiance. L'année dernière, chaque victoire était un petit exploit. Et dans le jeu, on a bien travaillé techniquement et tactiquement", analyse le cadet.

Le rêve américain

De quoi pour Johan, répondre aux échanges face à des maitres de la cesta punta : Iñaki Goikoetxea , Aritz Erkiaga, etc. Des joueurs qu'il a pu idolâtrer plus jeune. "Au début, ça fait bizarre. Il y a dix ans, je regardais ces joueurs depuis les tribunes. Je les applaudissais en me disant qu'ils étaient beaucoup trop fort, et dix ans plus tard, on est là et on se dit c'est possible de les gagner. Même si quand j'ai commencé, je me disais que j'allais prendre des roustes (rires)."

Un apprentissage à vitesse grand V pour le pilotari biarrot qui, entre 17 et 19 ans, a même tenté le rêve américain de la cesta. Pendant deux ans, il s'était exilé à Dania Beach en Floride , pour grandir en tant que joueur professionnel. Deux ans, à peine, puisque la fermeture du dernier Jai alai le sort de son rêve et l'oblige à rentrer au Pays basque, avec son frère Gorka. "On a eu cette belle opportunité, pour travailler et progresser. On savait pourquoi on y allait et quand ça a fermé, on est revenu avec l'idée de devenir incontournables ici et de gagner les tournois qu'on rêvait de gagner petits."

"Arriver en finale avec Gorka..."

Ce que la fratrie est en train de réaliser, dans un mundillo du chistera qui voit ses légendes raccrocher le gant, petit à petit. "Eric (Irastorza) et Goiko ( Iñaki Goikoetxea ), ce sont les deux plus grandes légendes de ces 30 dernières années et ça fait bizarre de ne plus les voir sur la cancha. C'est à nous de prendre la relève, il y aura un peu de pression mais on essaie de ne pas y penser."

C'est d'ailleurs avec son frère que Johan Sorozabal sera associé ce lundi 21 août, en demi-finale du Gant d'Or à Biarritz. Ils rencontreront Aritz Erkiaga et David Minvielle. Une belle affiche dans un Jai alai d'Aguiléra qui promet d'être bouillant. "On aimerait arriver en finale avec Gorka, ce serait exceptionnel de jouer une finale, chez nous, contre Goiko et Imanol Lopez mercredi soir." Son frère, avec qui Johan a un autre objectif, à long terme : "On veut ramener la première médaille d'or aux États-Unis dans un Mondial de pelote . Si d'ici là (San Luis 2026, Argentine, ndlr), les États-Unis veulent encore de nous, on espère bien y parvenir."