Cesta punta : "Le corps a décidé pour moi", fin de saison pour le Palois Jean Olharan

Le meilleur puntiste français de l'année dit adieu à sa fin de saison. Jean Olharan, l'avant palois, s'est gravement blessé le week-end dernier à Guernica. Lors d'une des demi-finales du Grand Slam sur la cancha, le joueur de pelote a tenté de récupérer la pelote en sautant au mur, "un geste que je réalise quatre ou cinq fois par partie", explique-t-il. Sauf que cette fois-ci, il retombe mal.

"En redescendant, j'ai le bout du pied qui reste accroché au mur. En tombant, j'entends 'crac' au-dessus de la malléole. Et une douleur intense. Ensuite, impossible de marcher. On a donc compris que ce n'était pas une blessure sympathique", raconte l'avant qui occupe la troisième place du classement de la saison, derrière Imanol Lopez et Aritz Erkiaga.

Rupture du ligament tibia-fibula

Résultat : un abandon dans le premier set , alors qu'il jouait avec Unai Lekerika, contre la paire Iñaki Goikoetxea - Manzi. La deuxième blessure grave de sa carrière, dix ans jour pour jour après la première à Hossegor, à la jambe gauche. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui est touchée. Les images de la radio et de l'IRM révèlent que "le ligament tibia-fibula, celui qui maintient le péroné au tibia, a complètement explosé. Il y a des fibres un peu partout au niveau de la cheville".

Six semaines d'immobilisation, équipé d'une botte et de béquilles, et une opération à venir pour le Palois âgé de 34 ans. "Au regard des résultats en Summer League, j'avais beaucoup perdu en trois sets et je pense pas que j'aurais pu jouer les tournois finaux." Le joueur restait en effet sur quatre défaites de rang en trois manches.

"Mon corps me l'impose"

Une blessure qui arrive à un moment charnière pour Jean Olharan, après une décevante médaille de bronze lors du Mondial Biarritz-Pays Basque 2022 , et l'élimination en demi-finale pour un rien. "Pour être honnête, on joue beaucoup, on enchaîne, et j'en avais un peu marre de jouer. Puis les derniers résultats n'étaient pas si bons. Je pensais même faire une petite pause en septembre-octobre et ne pas participer au championnat pour me reposer. Il se trouve que le corps a décidé pour moi. Mon corps me l'impose. Ce n'est pas grave, c'est comme ça et je ne vais pas me plaindre car je fais partie d'un groupe de joueurs qui est d'habitude énormément sollicité [...] Des fois, quand on vieillit, il vaut mieux un petit temps de récupération (rires)"

Une blessure qui pourrait l'éloigner des canchas entre quatre et cinq mois. Avec un objectif : "revenir plein gaz pour fin novembre, début décembre afin de participer au Winter Series", cet hiver, à Guernica. Manière de boucler la boucle.