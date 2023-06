Cesta punta : le Guipuscoan Iñaki Goikoetxea annonce la fin prochaine de sa carrière

C'est une des légendes de la cesta punta qui s'apprête à tourner la page. Iñaki Osa Goikoetxea a annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière en février 2024, après les prochains Winter Series. Le natif de Zumaia - 11 fois champion du monde - a fait part de sa décision lors d'une conférence de presse réalisée depuis sa ville d'origine ce mardi 20 juin.

Après 27 ans saisons disputées au plus haut niveau, Goiko s'apprête à ranger le gant. Il a déclaré : "Je laisse la pelote, ce n'est pas elle qui me quitte", sous les yeux de ses proches et de plusieurs de ses coéquipiers. "J'ai toujours essayé de donner à cent pour cent et de faire plaisir au public". L'avant a en profité pour dresser un premier bilan de sa carrière sur les canchas, en soulignant notamment son aventure à Miami, où il a joué pendant plusieurs saisons, "les meilleurs souvenirs" de sa carrière.

11 fois champion du monde

Iñaki Osa Goikoetxea fait partie de ceux qui ont su médiatiser la discipline. Sponsorisé par la boisson énergisante à la marque au taureau ailé, il avait le 20 octobre 2020 réalisé le record du monde de vitesse de pelote basque . Une pelote propulsée à 313 km/h soit 8km/h plus rapide que le précédent record, sur le circuit automobile d'Aragon. Toujours avec une casquette sponsorisée et une canette à la main, même au moment de monter sur les podiums, tout au long de la saison.

Après le départ à la retraite d'Eric Irastorza, qui célèbrera son jubilé le 1er juillet prochain au Jai-alaï de Saint-Jean-de-Luz, c'est un nouveau géant du chistera qui dit au revoir à la discipline. Sans dire adieu pour autant, puisqu'il officiera ensuite en tant que responsable sportif de l'empresa Eraman, l'entreprise de Guernica qui veut professionnaliser les circuits masculin et féminin des deux côtés de la Bidassoa.