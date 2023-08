Cesta punta : le tableau des phases finales connu à Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Pau pour la Summer League

Après 10 Masters disputés à Saint-Jean-de-Luz, Biarritz et Pau, on connait les 8 joueurs de cesta punta qualifiés pour les phases finales de la Summer League entre le lundi 21 août et le vendredi 1er septembre.