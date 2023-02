Cesta punta : la "Jai Alai League", un circuit semi-pro à l'année et des deux côtés de la frontière

C'est l'exemple du tennis qui a inspiré les organisateurs de tournoi de cesta punta : comme on passe de Roland-Garros à Wimbledon, on pourra désormais suivre les joueurs de cesta punta de Gernika à Biarritz, chaque organisateur restant maitre de l'organisation de son tournoi, mais toujours avec les mêmes joueurs. L'annonce de la création de la "Jai Alai League" a été faite à Gernika ce lundi 30 janvier, un véritable soulagement pour les joueurs comme pour les amoureux de la chistera, comme le joueur le plus titré et tout juste retraité, Eric Irastorza .

Quatre tournois, de Gernika à Pau

Le fronton de Gernika (1.750 places) est considéré comme le plus beau de tous par la plupart des joueurs © Radio France - Bixente Vrignon;bi

Quatre tournois s'inscrivent dans cette première édition : les "winter series" de Gernika qui se terminent en février, puis, de juin à septembre, viendront les internationaux de St Jean-de-Luz, le Gant d'or de Biarritz qui en est à sa 46e édition, c'est la doyenne des compétitions, et enfin la Pau Cup dans la capitale béarnaise. Même si de jeunes joueurs et des amateurs invités participent au début de ces compétitions, la vingtaine de semi-professionnels qui forment le haut du panier entreront directement dans les phases de chaque tournoi. Les meilleurs d'entre eux ont disputé les championnats du monde à Biarritz , en octobre 2022.

Une appli devrait être lancée en février pour suivre l'évolution au classement de chaque joueur, et connaitre les résultats des parties. À la fin de la saison, les quatre meilleurs avants et les quatre meilleurs arrières disputeront la phase finale organisée comme au basket sur un système de "final four", probablement au fronton de Durango (Biscaye).

La fin du "Jai Alai Blues"

Bien qu'inéluctable, l'annonce de la fermeture du dernier des jai-alai des États-Unis, en 2022 en Floride, avait créé un véritable "Jai Alai Blues" du nom de ce film de 2016 qui décrivait l'essor, l'apogée, puis la lente décrépitude de ce sport. Tous les professionnels jouant aux États-Unis sont depuis rentrés en Europe, ce qui a permis de relever le niveau des compétitions.

