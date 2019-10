Cette fois, c’est la bonne, le marathon des Gorges de l’Ardèche aura lieu

Vallon-Pont-d'Arc, France

Les deux dernières éditions du marathon international des Gorges de l’Ardèche avaient été annulées, car il n'y avait pas assez d'eau en 2017, et à cause de la crue en 2018. Cette fois, il aura bien lieu. Et pourtant, il y avait encore des doutes il y a quelques semaines reconnaît le maire de Vallon-Pont-d'Arc Pierre Peschier : "On a eu peur de la sécheresse. C’était si exceptionnel cette année. La rivière était très basse. Mais avec la pluie de ces derniers jours on est rassuré."

Les organisateurs sont certes soulagés, mais surtout impatient, comme Quentin Voindrot, le président du club de canoë-kayak Vallon Plein Air : "Aujourd’hui, cela fait deux ans que l’on attend, deux ans que l’on est prêt. On est dans les starting block, il n’y a plus qu’à."

Des solutions alternatives

Ce marathon, c'est aussi une vitrine indispensable pour le club souligne l'un de ses dirigeants Marc Chailan : "Sans le marathon des Gorges de l’Ardèche, on aurait moins de jeunes dans le club de kayak, moins d’entraîneurs etc. Pour nous, le marathon, c’est le poumon du club."

Pour éviter une annulation de dernière minute, des alternatives existent. Si par exemple il y a une légère crue, l'arrivée se fera non pas à Saint-Martin-d'Ardèche, mais juste avant, au niveau de la plage de Sauze