Challenger Bordeaux Primrose : avec Thiem, Murray et Wawrinka mais sans Nadal

Le tirage au sort du Challenger de Bordeaux a été effectué ce dimanche midi. L'affiche du premier tour opposera l'Autrichien Dominic Thiem, ex-numéro 3 mondial, à Benoit Paire, le joueur de la Villa Primrose qui a bénéficié d'une invitation.

Le Suisse Stan Wawrinka affrontera un qualifié. En cas de victoire, il retrouvera au deuxième tour le Britannique Andy Murray pour un choc entre les deux triples vainqueurs de Grand Chelem .

Richard Gasquet et Adrian Mannarino sont exempts d'un premier tour où on suivra le duel franco-français entre Ugo Humbert et Arthur Fils. Tout comme la tête de série numéro un du tournoi, l'Allemand Jan-Lennard Struff, 28ème joueur mondial après sa finale au Masters 1000 de Madrid.