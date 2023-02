Challenger Cherbourg - La Manche 2023 : la 30e édition

L’année 2023 débute sous le signe du tennis avec la 30e édition du Challenger Cherbourg - La Manche , du 11 au 19 février au complexe Jean Jaurès d'Equeurdreville-Hainneville.

Le rendez-vous normand des joueurs de tennis a déjà 30 ans, trente années de compétition de haut niveau et d’émotions où de futurs grands noms du tennis voient le jour sur les cours de Cherbourg.

ⓘ Publicité

« Novak Djokovic, Rafael Nadal, David Goffin, Stan Wawrinka, […] Gael Monfils, Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga… . Ils ont tous foulé le central Cherbourgeois avant de jouer et de gagner sur les plus grands courts mondiaux, notamment ceux des tournois du Grand Chelem »

Cette édition 2023 va de nouveau réunir des joueurs bien connus du public mais aussi des petits nouveaux classés. Car le tournoi, un challenger ATP 80, permet notamment aux jeunes joueurs de gagner des points pour rejoindre le circuit principal.

Cette année encore, 50 joueurs de simple et 32 joueurs de double de toutes nationalités s’affronteront sur le central de Jean Jaurès.

Le jeudi 26 janvier dernier, l’organisation avait dévoilé la liste des inscrits pour cette 30e édition, parmi lesquels : le canadien Vasek Pospisil (ancien 25e mondial), l’australien John Millman (ancien 33e mondial) ou encore le tchèque Lukas Rosol (ex-26e mondial).

Mais les joueurs français seront aussi bien présents avec déjà huit français d’inscrits dont cinq joueurs qui ont connu le Top 100 mondial.

Parmi ces joueurs français, de nombreux espoirs qui ont notamment remporté Roland-Garros Junior : Gabriel Debru qui a gagné Roland-Garros chez les jeunes en 2022 ou encore Luca Van Assche (quart de finaliste en 2022).

« La Normandie est une terre de tennis avec plus de 400 clubs répartis sur cinq comités départementaux et plus de 50 000 licenciés »

Des jeunes présents aussi dans le public puisque chaque année, les écoles de tennis de la Manche et du Calvados sont invitées à se rendre gratuitement à la journée des enfants le mercredi.

Un sport important dans le cœur des normands puisque le tennis est le troisième sport le plus pratiqué dans la région après le football et l’équitation avec plus de 50 000 licenciés.

Mais le Challenger Cherbourg offre aussi la possibilité à toutes les écoles du département et les centres de loisirs de venir assister gratuitement aux matchs.

Une édition tournée vers la jeunesse donc, afin rendre accessible le spectacle qu’est le tennis de haut niveau aux jeunes licenciés ou passionnés.

Mais c'est aussi une occasion pour ces jeunes joueurs de pouvoir se mesurer à d’autres licenciés de clubs normands avec l’organisation d’une mini-épreuve gratuite : le Trophée PIM PAM POMME «Souvenir Ghyslaine THIEBOT» pour les enfants de 6 à 11 ans, dès le samedi 14 janvier, phase finale le samedi 11 février à Jean Jaurès.

Déroulement de la compétition :

Les matchs se disputent au meilleur des 3 manches, avec jeu décisif dans toutes les manches.

Un premier tableau de qualifications comprend 24 joueurs.

Le tableau final est composé de 32 joueurs, dont 6 qualifiés sortant du tableau de qualifications et 3 invitations données par l’organisation du tournoi et la fédération française de tennis.

Les 8 meilleurs joueurs au classement mondial ATP sont retenus comme tête de série.

Le tableau de double est également composé de 16 paires de joueurs, soit 32 joueurs également.

Un grand spectacle sportif à l’horizon pour un public venu de toute la Normandie.

29ème édition du Challenger de Cherbourg, février 2022 - Challenger Cherbourg - La Manche

Le challenger en quelques chiffres

Le tournoi existe depuis 1994, créé par Alain Thiébot. Son succès, qui s’est consolidé au fil des éditions, a fait de ce tournoi un rendez-vous incontournable du tennis mondial. Un bon déroulement des éditions grâce notamment aux 120 bénévoles.

L’édition 2022 fut marquée par le passage de plus de 10 000 spectateurs dans les gradins du complexe Chantereyne de Cherbourg, et sur le net, 80 000 visites sur le site web de l’évènement durant la semaine du tournoi, et plus de 145 000 personnes touchées sur leur compte Instagram.

Informations complémentaires

Complexe sportif Jean Jaurès,

Rue des Résistants, 50120 Cherbourg-en-Cotentin

Tarifs 2023 (standard / jeune) :

Lundi 13 février : 5,00 € / 3,00 €

Mardi 14 février : 5,00 € / 3,00 €

Mercredi 15 février : 6,00 € / 4,00 €

Jeudi 16 février : 6,00 € / 4,00 €

Vendredi 17 février : 8,00 € / 6,00 €

Samedi 18 février : 9,00 € / 6,00 €

Dimanche 19 février : 10,00 € / 6,00 €

Forfait semaine : 40,00 € / 25,00 €

Pour les enfants de moins de 12 ans, l’accès au Challenger Cherbourg – La Manche est gratuit.

Le tarif spécial “jeune” sera appliqué pour les jeunes de 12 à 18 ans, et pour les étudiants du lundi 13 au mercredi 15 février, sur présentation de la carte étudiante.

Accès gratuit le samedi 11 février pour les entraînements et le dimanche 12 février pour le début des qualifications au Complexe Bagatelle de Tourlaville mais aussi au Complexe sportif Chantereyne.

Toutes les informations supplémentaires sur le site du Challenger de Cherbourg .