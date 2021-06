Chambéry : la salle d'escalade du gymnase Ambroise Croizat rouvre pour tous les publics

Il est midi au gymnase Ambroise Croizat, les adhérents du club Chambéry Escalade font leur grand retour dans l'enceinte. Ils sont accueillis par des bruits de perceuse : pendant qu'ils enfilent leur baudrier, des membres du club éjectent des prises des murs d'escalade, pour en visser des nouvelles. "Ils vont pouvoir tester les nouveaux parcours de la salle", se félicite Philippe Collard, entraîneur du club.

Tandis que certains s'élancent rapidement vers le mur, Cyril, lui, semble plus hésitant. Certes, il se réjouit de pouvoir grimper à nouveau, mais il n'a pas pratiqué l'escalade depuis la fermeture des salles, fin septembre. "J'ai un peu peur d'avoir perdu mon niveau". Il n'a pas profité des challenges qui se sont développés sur le net pendant les confinements pour pallier la fermeture. "On pouvait essayer de grimper autour d'une table, mais sans les voies pour m'entraîner, j'ai du mal à me motiver."

Plus loin, Maël est déjà en haut d'un des murs du gymnase. Il tenait à revenir affûté pour la réouverture, et a essayé de s'adapter, en faisant de l'escalade en extérieur, sur des rochers. "On met des tapis au sol, en cas de chute, donc c'est assez proche de la salle d'escalade, mais il y a moins de possibilités, on est obligé de s'adapter à la forme du rocher. La salle d'escalade reste irremplaçable !" Maël s'impatientait : au gymnase, il peut profiter du perpétuel renouvellement des voies, puisque le club change fréquemment l'emplacement des prises.

Se vider la tête

Même enthousiasme du côté des salariés du club. Pour l'entraîneur Philippe Collard, il est vital de reprendre l'escalade quand on est passionné, parce qu'elle permet de "se vider la tête". "Quand on grimpe, on est concentré sur ses placements, sa manière de serrer les prises, on visualise son itinéraire. On se focalise sur l'instant présent sans penser à rien d'autre". Idéal pour oublier, pendant une heure ou deux, "l'environnement oppressant" créé par le coronavirus. Le gymnase Ambroise Croizat n'est cependant pas dispensé de prendre des mesures sanitaires. Les grimpeurs doivent mettre régulièrement du gel hydroalcoolique, et porter le masque partout dans l'enceinte de la salle, sauf pour escalader.

Enfin, les cours, qui avaient déjà repris le 19 mai pour les mineurs, vont reprendre pour tous les adhérents. Philippe Collard n'attend plus que le retour des compétitions nationales. Dimanche, Chambéry Escalade va procéder à un "sélectif", des qualifications pour le championnat de France des 12-14 ans. Il aura lieu les 26 et 27 juin à Saint-Pierre en Faucigny, en Haute-Savoie. Les adultes devront attendre le 24 juillet, avec l'Open national de bloc (l'escalade sur des murs de faible hauteur) à L'Argentière-la-Bessée, dans les Hautes-Alpes. Ils devraient retrouver la rentrée prochaine un calendrier normal des grandes compétitions nationales.