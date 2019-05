Chambéry : le retour du marathon, neuf ans après

Le marathon est de retour à Chambéry. Neuf ans après la dernière édition, le club d'athlétisme de Grand Chambéry "Go For it Running" reprend le flambeau. 600 coureurs s'élanceront dimanche, dont 200 sur la distance reine de 42,195 kilomètres.

Une boucle depuis Chambéry jusqu'au lac du Bourget neuf ans après la dernière course de 42 kilomètres organisée dans la capitale de Savoie, le jeune club du Grand Chambéry "Go for it running", basé à Cognin, a décidé de se lancer dans l'aventure. La première édition dimanche réunira 200 coureurs sur la longue distance et 400 sur le format semi-marathon.

Le départ de la longue distance sera donné à 9h pour une boucle au départ de la place du château, qui mènera les coureurs jusqu'au lac du Bourget. "Un marathon type Savoie avec un peu de dénivelé" explique l'organisateur Julien Ruiz, "on aurait pu rester sur du plat et faire un aller-retour sur la piste cyclable mais je suis pas très fan, j'ai préféré monter sur les hauteurs du Tremblay pour profiter de la vue sur le lac, puis aller jusqu'à la plage. L'idée est de voir l'essentiel, les montagnes, le lac, la fontaine des éléphants, le centre-ville".

Le parcours du marathon de Chambéry - capture d'écran goforitevent.fr

Pour le semi-marathon, le départ sera donné du gymnase de l'épine à La Motte-Servolex. Par conséquent, les semi-marathoniens seront ramenés à l’issue par l’organisation sur leur point de départ.

Une première édition en guise de test

Cette première édition joue la carte de la modestie, avec peu de dossards au départ. "On ne voulait pas être dépassé en terme d'organisation pour une première édition" poursuit Julien Ruiz, "600 participants, c'est déjà très satisfaisant vu la concurrence des autres courses en cette période. On trouvait dommage qu'il n'y ait plus de marathon dans le coin alors que toutes les grandes villes ont le leur".