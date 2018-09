Chambray-lès-Tours, France

Pour sa dernière journée de courses hippiques de la saison, dimanche 30 septembre, la Société des courses a préparé un programme qui comblera turfistes et familles. Dès 11h00 vous pourrez assister à sept courses de galop, 4 courses Premium puis dès 13h00 3 courses PMH (Pari Mutuel Hippodrome) ainsi q'une course de poneys pour les plus jeunes, du beau spectacle en perspective.

La Société des courses hippiques de Tours-Chambray met à nouveau les petits plats dans les grands pour vous permettre d'assister à un magnifique spectacle de courses de galop, mais également profiter d'animations spécifiques pleines de surprises. Vous pourrez notamment gagner un téléviseur grand format.

Les enfants ne sont pas oubliés, avec des activités gratuites : château gonflable, maquillage, balades, ou encore sculpture sur ballons.

Cerise sur le gâteau : l’entrée sur l’hippodrome sera gratuite jusqu’à midi et un apéritif gratuit sera servi à 11h00.