Champforgeuil : ils vont tenter de battre le record de France de chute libre

60 parachutistes vont tenter de battre le record de France de free fly, c'est à dire de chute libre. Ils s'entraînent depuis le début de la semaine à l'aérodrome de Champforgeuil, en Saône et Loire.

Vont-ils battre le record de France de free fly, c'est à dire de chute libre ? Ils sont en tout cas bien partis pour ! 60 free flyers, des parachutistes spécialisés dans le saut en chute libre vont essayer de réaliser une figure géante dans le ciel, en se tenant tous par les poignets.

Le record actuel : 48

Une prouesse ! Pour l'instant, le record est de 48 personnes se tenant en même temps en l'air. Les entraînements et la tentative de record, tout ça se passe en Saône et Loire, à Champforgeuil, sur la base de l'aérodrome. C'est le club Parachutisme 71 qui prête le matériel d'aviation et même les pilotes.

Un seul mot d'ordre, la concentration

Un dernier cri de guerre avant de partir, et surtout, on res-pi-re ! © Radio France - Soizic Bour

Une semaine que les parachutistes s'entraînent, avec un seul mot d'ordre : la concentration. "Il faut que les soixante personnes soient au top de leurs performances et maîtrisent leurs émotions et leur stress et agissent de la façon la plus efficace possible", explique Domitille Kiger, la co-organisatrice du saut. Les free flyers viennent de toute la France, et dans les 60, 15 sont médaillés, voire champion de France ou du monde.

Un jury pointilleux

Deux personnes filment la formation, et "c'est là la difficulté justement", explique Marjorie Ricbourg, l'organisatrice du record. "Pour pouvoir valider un record, il faut une image qui prouve que tout le monde est accroché en même temps". Ensuite, trois juges sur place regardent chaque prise de main image par image, et si tout est conforme à la formation papier qu'ils ont reçue au sol, ils valident le record.

Photo de famille de free flyers. © Radio France - Soizic Bour

REPORTAGE EN SITUATION