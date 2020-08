Champion en titre des 500 Miles d'Indianapolis, le Poitevin Simon Pagenaud remet sa couronne en jeu

"Revenir aux 500 Miles d'Indianapolis en tant que tenant du titre me donne une confiance énorme", confie Simon Pagenaud à moins de deux semaines du départ de la course automobile la plus légendaire au monde.

C'est bientôt le D-Day de Simon Pagenaud, le Français le plus populaire des Etats-Unis. Le pilote d'Indycar, originaire de Montmorillon, s'élancera le dimanche 23 août (20h30 heure française) sur la ligne de départ des 500 Miles d'Indianapolis, un an après sa victoire triomphante sur le circuit de la ville de Speedway, dans l'Etat de l'Indiana.

Comme j'ai déjà remporté la course une fois, j'ai une pression en moins

Champion en titre de l'une des courses automobiles les plus célèbres de la planète, Simon Pagenaud confie être "serein". "Personnellement, je suis dans une très très bonne dynamique. Il n'y a pas d'autre objectif que de regagner ici. Mais l'avoir déjà gagnée me permet de me concentrer sur le moment présent plutôt que sur le résultat en tant que tel. J'ai aussi hâte de pouvoir m'amuser avec ma voiture !" Les pilotes des 500 Miles d'Indianapolis roulent à 370 km/h en moyenne...

"Quand on s'amuse, on fait bien les choses"

Prévue initialement en mai lors du Memorial Day, les 500 Miles d'Indianapolis ont été reportés au 23 août en raison de l'épidémie de Covid-19. Un contexte sanitaire qui a contraint les organisateurs à renoncer à la présence du public. Alors que la course attire en moyenne près de 400.000 spectateurs, cette 104e édition se tiendra à huis clos.

On aura plus l'impression d'être à une séance d'essais alors que c'est la plus grande course du monde !

Privé de ses fans, le chouchou "frenchy" du public américain va devoir "trouver de l'énergie autre part". "L'avantage c'est qu'on a la chance de pouvoir pratiquer notre sport malgré tout. Ça va évidemment être très différent cette année avec des tribunes vides mais je vais quand même tout donner pour la remporter."

"Personnellement je suis prêt, je n'ai jamais été aussi bien physiquement de toute ma carrière. Cette course c'est celle que j'attends chaque année. Je suis serein et prêt à l'attaque", promet le champion reçu l'an dernier après sa victoire par Donald Trump à la Maison Blanche.

Sponsor officiel et partenaire des 500 Miles d'Indianapolis, l'équipementier automobile Borg-Warner a annoncé mardi qu'en cas de deuxième victoire consécutive, Simon Pagenaud toucherait un jackpot de 360.000 euros, en plus des autres gains liés à la course et du trophée Borg-Warner en argent sterling, haut d'1,5 mètres et d'une valeur de 3,5 millions de dollars, qui accompagne le gagnant pendant un an.

Les 500 Miles d'Indianapolis se courent dimanche 23 août à 14h30 (20h30 heure française) après deux journées de qualifications (samedi 15 et dimanche 16 août) et cinq journées d'essais, dont la première le mardi 11 août.