Championnat d’Europe et championnat du Monde : Pierre Ragues sur tous les fronts à Silverstone

Deux courses internationales dans deux écuries différentes ! Le pilote caennais Pierre Ragues s’apprête à vivre un week-end intense à Silverstone (Angleterre). Un double engagement mondial et européen aussi rarissime qu’exaltant. Mais qui nécessitera une certaine organisation.

Caen, France

Depuis deux ans Pierre Ragues est engagé en championnat d’Europe d’Endurance avec Duqueine Engineering. Le pilote caennais y joue régulièrement les places sur le podium (actuellement quatrième du championnat) et ses performances lui ont valu un coup de fil inattendu début juillet. Philippe Sinault, le patron de Signatech Alpine, lui a proposé une placedans l’équipage qui s’apprête à entamer ce week-end le championnat du monde 2019/2020. “. C'est top ! Une magnifique opportunité” sourit Ragues, qui a écrit les plus belles pages de sa carrière en Endurance avec Alpine. “Beaucoup de souvenirs reviennent avec cette écurie ! Le titre de champion d’Europe en 2013 et la quatrième place au classement général des 24 Heures du Mans 2017 avec aussi le podium LMP2”. L’histoire va donc reprendre son fil à partir de ce week-end à Silverstone, mais en mode marathon avec Pierre Ragues également fidèle au poste avec son autre équipe sur la scène européenne !

Deux courses en deux jours

Pierre Ragues s’est mis en mode “double engagement” depuis quelques semaines, pour préparer au mieux l’organisation de son week-end anglais. “J’ai donné à chacun des deux ingénieurs le numéro de l’autre pour qu’ils s’appellent et ne décident pas de mettre une réunion technique au même moment” confie le Caennais, qui n’avait jamais eu à gérer un tel emploi du temps sur un même week-end de course. Les rotations des pilotes pendant les séances d'essais devront aussi se faire en concertation entre les deux teams. Il faut ainsi anticiper un maximum de détails d’organisations pour ne pas compromettre la course de l’une ou l’autre des deux écuries.

La course se gagne aussi grâce à la stratégie définie avec les ingénieurs. Ce week-end deux fois plus de réunions pour Pierre Ragues - Signatech-Alpine

Dans le détail c’est la journée de samedi qui sera la plus chargée avec les qualifications avec Alpine (championnat du monde) qui s’achèveront une heure trente avec la course avec Duqueine Engineering (championnat d’Europe). La transition sera très courte, surtout s’il est toujours préposé au départ. “Je l’espère parce que c’est une stratégie qui nous a bien réussi” observe le Normand, qui a systématiquement gagné plusieurs positions lors des trois premières courses de la saison (Castellet, Monza, Barcelone).

Objectif podium

Le Caennais ne va pas beaucoup souffler à Silverstone “mais je le prend comme un plaisir. Deux courses c'est magique pour un pilote” précise-t-il. Et il espère rentrer en France avec les bagages alourdis par une ou deux coupes remise(s) aux pilotes sur le podium. En championnat d’Europe l’équipage Duqueine Engineering est toujours dans le peloton de tête même s’il n'a pas encore pu décrocher une victoire. Sur la scène mondiale Alpine est devenue la référence en LMP2. “J’intègre l’équipe championne du monde en titre, avec aussi trois victoires de catégories aux quatre dernières 24 Heures du Mans. Oui il y aura un peu de pression mais elle sera stimulante” s’impatiente Pierre Ragues, avant de se lancer dans son grand défi.

Souvent dans le peloton de tête depuis deux ans avec Duqueine Engineering (à l'avant-plan) - © AutoWebbb - Eric Fabre

Programme Silverstone