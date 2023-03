Championnat de France de marche : Gabriel Bordier vise un cinquième titre consécutif sur 20 km

Gabriel Bordier effectue son retour à la compétition ce week-end. Le marcheur de l'US Saint-Berthevin va participer au 20 km marche des championnats de France qui se déroulent à Aix-les-Bains en Savoie. Le Mayennais de 25 ans va tenter de remporter un cinquième titre national consécutif sur cette distance après ses succès en 2018, 2019, 2921 et 2022.

ⓘ Publicité

Ce dimanche, Gabriel Bordier sera encore une fois l'un des prétendants à la victoire : "favori, je ne sais pas mais l'un des favoris, sûrement. Je suis à quatre titres consécutifs depuis 2018 donc ce serait beau d'aller jusqu'à cinq cette année. Même s'il est vrai que je reste sur un dernier 20 km l'été dernier aux championnats d'Europe de Munich non abouti. J'y vais avec l'envie d'aller chercher le titre encore une fois. Il y a beaucoup d'attente et beaucoup d'envie car j'ai été ralenti dans ma préparation en raison de petits pépins physique au début de l'hiver, ce qui m'a privé de la saison en salle. Mais les dernières séances d'entraînement étaient très bonnes, donc on verra ce que ça donne dimanche."

Les Jeux en ligne de mire

Cette course comme toutes celles qui vont suivre ont déjà une importance en vue des prochains Jeux Olympiques de Paris en 2024 explique le futur docteur en médecine : "tous les chronos réalisés à partir de janvier 2023 sont qualificatifs pour les J.O 2024 comme pour les Mondiaux 2023 (en août à Budapest). Il y a aussi le ranking mondial donc on ne peut pas se priver d'un chrono sur un championnat de France qui donne beaucoup de points pour ce classement mondial."

Le départ de la course sera donné à 11h45 pour une peu plus d'une heure et vingt minutes d'effort concernant la course de Gabriel Bordier.