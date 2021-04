Championnat de France de pelote main nue : les frères Larralde au dessus, le point sur la compétition

Peio et Bixente Larralde, vainqueurs samedi du choc contre Mattin Olçomendy-Luis Sanchez, filent tout droit vers l’accession directe en demi-finale du groupe A. Dans le groupe B, Elgart et Luro sont toujours invaincus.

Samedi, les frères Larralde se sont imposés contre Olçomendy et Sanchez

C'était le duel attendu ce week-end au championnat de France de main nue. Celui entre Mattin Olçomendy-Luis Sanchez et les frères Larralde ce samedi, à Armendarits. Partie finalement dominée par Peio et Bixente (40-22) qui n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Mieux, en éteignant l'arrière navarrais Luis Sanchez, grâce à une prestation XXL de Bixente, alors que Peio géré les échanges.

Ce dimanche, à Garindein, Monce et Baptiste Ducassou sont repartis vainqueurs face à la paire Ospital-Amulet (40-22), toujours en quête de succès. Juste avant, Darmendrail et Lambert se sont imposés contre Inchauspe et Guichandut (40-24).

Sans-faute pour Elgart-Luro dans le Groupe B

C'est leur quatrième victoire dans ce championnat de France. Dans le Groupe B, Elgart et Luro sont sortis victorieux d'un gros combat contre Etchegaray─Saint-Paul (40-35), organisé vendredi à Saint-Etienne-de-Baigorry. En début du week-end toujours, Bielle et Iphar ont pris le dessus sur le duo Aguirre-Çubiat (40-22).

Samedi, Etcheverry et Iturbe ont retrouvé le chemin de la victoire, avec la victoire au trinquet Elhina, face à Niang et Harismendy (40-28) qui avait réussi un meilleur départ.