Championnat du monde d'endurance : Alpine doit reculer pendant une saison

Les projecteurs de l’Hypercar vont s’éteindre pendant un an pour Alpine en championnat du monde d'endurance. La marque normande est contrainte de retourner dans l’ombre relative du LMP2, en attendant de disposer de la voiture qui lui permettra de retourner dans la catégorie reine en 2024. Elle va donc entamer ce vendredi une saison de transition, pour garder le rythme de la course et affiner ses choix de pilotes pour mieux rebondir dans un an.

ⓘ Publicité

“Nous sommes des “racers” et il nous était inenvisageable de ne pas être présents en 2023” indique Philippe Sinault, le patron d'Alpine. Mais ce retour en LMP2 n’est pas si simple à négocier. “La catégorie a beaucoup évolué lors de nos deux années d’absence avec un kit aéro imposé, une puissance moteur modifiée et des pneumatiques différents” détaille le directeur de Signatech, à la tête de l’équipe d’exploitation d’Alpine depuis 2013. L’équipe a souvent brillé en LMP2 avec deux titres mondiaux (2016, 2019) et trois victoires aux 24 Heures du Mans (2016, 2018 et 2019) mais “nous y revenons avec beaucoup d’humilité, en ayant conscience qu’il y a beaucoup de travail à accomplir pour nous remettre à niveau” indique Philippe Sinault, qui se considère comme un outsider contre les nouveaux cadors de la catégorie United Autosport, Jota et WRT.

Le pilote Matthieu Vaxivière (à gauche) va entamer sa troisième saison avec Alpine - Alpine Endurance Team

Alpine pourra donc se jauger à partir de ce vendredi aux 1.000 Miles de Sebring, réputé pour sa piste défoncée, avec des secteurs asphaltés et d’autres en béton. Pas idéal pour se remettre dans le bain. “C’est comme débuter le Tour de France par une étape de haute montagne” observe Philippe Sinault avant le marathon de 1 000 miles (1.609 km) de vendredi.

Les pilotes jaugés en vue de 2024

Alpine va aussi se servir de cette saison 2023 pour évaluer ses pilotes en vue du retour dans la catégorie reine. Une revue d’effectifs assez large puisque la marque, plutôt habituée à faire ne faire courir qu’une voiture, va engager deux bolides dans cette campagne. Elle a conservé Matthieu Vaxivière et André Negrao, après la brillante saison 2022 et leur titre de vice-champions du monde , mais en les plaçant dans des équipages différents. Le Français sera le leader d’un trio 100 % tricolore avec le jeune espoir Charles Milesi et le vétéran Julien Canal. Le Brésilien est rejoint par le mexicain Memo Rojas et le jeune britannique Olli Caldwell. La présence de ce dernier est le gros pari sur l’avenir. “Il vient de la Formule 2 donc il a un gros bagage et il est rapide. Il doit maintenant s’adapter à l'endurance et ce n’est jamais gagné d’avance. Mais il peut être la bonne surprise de cette saison en LMP2” analyse Philippe Sinault, au sujet du benjamin de l’écurie, modeste 21e du dernier championnat F2 mais pilote de l’Academy Alpine. Le Britannique n’a pas été placé par hasard dans l’équipage de Negrao, qui avait le même profil quand il a enfilé la combinaison bleue en 2017. “André a vécu la même transition et il a la faculté à transmettre”. Le palmarès du Brésilien (un titre mondial et deux victoires aux 24 Heures du Mans LMP2) est le symbole d’une transition monoplace - endurance réussie. Philippe Sinault rêve d’un scénario identique avec Olli Caldwell.

Alpine se donne un an de préparation pour réussir son retour en Hypercar. “On va préparer 2024 au plan humain comme au plan technique” résume Philippe Sinault, plutôt prudent sur les ambitions pour cette première course à Sebring. Mais la soif des podiums devrait rapidement revenir au fil des courses.