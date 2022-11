Championnat du monde d'Endurance : Alpine s’offre une inattendue finale contre Toyota

Le sport réserve parfois des scénarios inattendus, comme cette égalité de points entre les équipages Alpine et Toyota à la veille de la dernière manche du championnat du monde d'endurance. Étonnant suspense tant les rapports de forces penchent du côté du géant japonais. “ Toyota nous est supérieur de par son organisation, son expérience et ses moyens. Au début de l'année, si on m'avait dit que ce scénario d’une finale pouvait exister, j’aurais répondu que ce serait quand même très, très compliqué à réaliser” contextualise Philippe Sinault, le team manager de l’écurie.

Ce championnat est en effet archi-dominé par Toyota depuis le départ de Porsche en 2017. Mais en cette saison 2022, la firme japonaise doit composer avec une teigneuse rivale française qui va lui contester le titre mondial ce samedi lors des 8 Heures de Bahreïn. En habile meneur d'homme, Philippe Sinault veut apporter une lecture positive à l’enjeu : “C'est une récompense d'avoir cette pression de jouer le titre parce qu’elle nous fait prendre conscience du travail bien fait cette saison. On s’est donné les moyens d’être des privilégiés en disputant cette finale. Cette pression ne doit pas être toxique” détaille le patron de l’écurie depuis 2013. “On arrive à Bahreïn plein d’énergie” confirme Matthieu Vaxivière, l’un des trois pilotes du A fléché, avec ses coéquipiers Nicolas Lapierre et André Negrão.

Concentration avant la course décisive pour Matthieu Vaxivière, l'un des trois pilotes Alpine - DPPI

Deux victoires en 2022

Pour mesurer la portée de ce scénario 2022, il faut relire les statistiques de l’opus 2021 : six victoires en six courses pour Toyota. Alpine avait tout juste réussi à souffler une pole position à l’ogre nippon. L’écurie française venait de faire le grand saut en Hypercar, catégorie reine de l'Endurance, et il lui fallait découvrir l’exploitation technique de sa nouvelle voiture : l’A480, châssis Oreca de l’ancienne catégorie LMP1.

Les Bleus ont démontré que la phase d’apprentissage était terminée dès l’entame de cette saison 2022, avec une première victoire lors des 1.000 Miles de Sebring , devant une écurie Toyota en retrait sur l’atypique circuit américain. Puis les multi-champions du monde ont repris le dessus, notamment lors des 24 Heures du Mans ratées pour Alpine. Mais l’écurie française a su réagir de la façon la plus spectaculaire en s’adjugeant les 6 Heures de Monza après une bataille dantesque en piste. “C'est sûr, la victoire de Monza a été à plein d'égards un déclic. D'abord parce qu'elle est venue réparer Le Mans. Et c’est vrai qu’elle nous a fait prendre conscience que c'était possible d’aller chercher Toyota et de gagner à la bagarre !” rappelle Philippe Sinault.

Le duel Matthieu Vaxivière (Alpine) - Kamui Kobayashi (Toyota) carrosserie contre carrosserie à 300 km/h sur le circuit italien restera l’une des images fortes de la saison. Le pilote limougeaud, sorti vainqueur, estime que les Bleus ont envoyé un signal à leurs adversaires : “On a montré qu’à vitesse égale, ou même avec une voiture avec une voiture un peu moins rapide, on peut les doubler. En tout cas on ne va pas rester derrière sans attaquer. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir par pour la finale de Bahreïn”.

Il nous faut provoquer le destin - Philippe SINAULT

L’épilogue de ce championnat intense sera donc connu ce samedi à 20 heures (heure française) quand le drapeau à damier s’abattra sur les 8 Heures de Bahreïn. La course débutera sous le soleil et s’achévera de nuit. Il faudra donc adapter les stratégies pneumatiques aux changements de températures. “Bahreïn est un terrain de jeu qu'on connaît particulièrement bien. Le profil du circuit nous est moins défavorable que d’autres tracés. La BoP (balance des performances) est, on va dire, moins pire qu’à Fuji par exemple” détaille Philippe Sinault, qui estime toutefois que Toyota reste en position de favori avant cette finale. Le manager préfère enfiler la combinaison du challenger offensif. “Dans nos réunions avec les pilotes, je ne vais pas prononcer les phrases habituelles du type “faites gaffe, prenez vos précautions, soyez patients”. Non là ce sera sans filtre ! Il va falloir qu'on provoque quand même le résultat. Qu’on provoque le destin. On va demander à nos pilotes de pousser très très fort parce que ça passera par un exploit. On y va dans cet état d'esprit là” insiste un Philippe Sinault qui avait, lors d’une remontée folle aux 24 Heures du Mans 2020 , insisté sur le caractère gaulois de son équipe, jamais avare d’efforts quand il faut aller au combat. “Il y a quand même un titre mondial à aller chercher. Forcément qu'on va être un peu plus agressif, même si on l’a déjà été cette saison pour en arriver là” confirme Matthieu Vaxivière.

Le titre va se jouer à Bahreïn, avec Alpine en osition de challenger - DPPI

Avantage Toyota en qualifications

Les qualifications ce vendredi ont tourné à l'avantage de la Toyota n°8, candidate au titre, qui a signé la pole position. L'Alpine s'est qualifiée à la cinquième place. Mais en Endurance, la performance sur un tour est toute relative. C'est la constance sur l'ensemble des relais qui détermine le vainqueur.

Pour s’imposer au championnat, l’équipage composé de Nicolas Lapierre, André Negrão et Matthieu Vaxiviere devra terminer devant le trio Buemi-Hartley-Hirakawa au volant de la Toyota. Paramètre important : l’écurie japonaise aura une seconde voiture en piste, ce qui lui offrira la possibilité d’adopter une stratégie de course décalée pour gêner la progression de son adversaire. Deux Toyota contre une Alpine : l’infériorité numérique résume à elle-seule l’ampleur de la tâche pour les Bleus.