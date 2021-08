Le championnat du monde de planeurs à l’aérodrome Montluçon-Guéret perturbé par la météo

Près d’une centaine de planeurs sont alignés sur la piste de l'aérodrome Montluçon-Guéret, les uns derrière les autres. Ils attendent d’être tractés par l’un des douze avions chargés de les emmener dans les airs. L’épreuve du jour a encore été retardée pour attendre une fenêtre météo plus favorable. Depuis le début de cette 36e édition du championnat du monde, certains vols ont dû être annulés ou invalidés à cause du mauvais temps.

Des épreuves annulées à cause de la météo

Croates, Australiens, Suisses, Russes, Américains,… Malgré la situation sanitaire, vingt-trois nationalités sont présentes sur le tarmac. Les quatre-vingt-quatorze pilotes s’affrontent dans trois catégories différentes : 15 mètres, classe Club et classe standard. "C’est une course de vitesse sur un circuit. L’idée est de partir de l’aérodrome en début d'après-midi et d’y revenir le soir. On nous donne le parcours le matin même, en fonction de la météo", résume le pilote français Laurent Aboulin.

23 nationalités différentes sont représentées dans ce championnat © Radio France - Alizée Chebboub

Tous les matins, les équipes assistent à un briefing. Les organisateurs leur indiquent le trajet du jour en précisant les zones interdites au vol. Une balise permet de surveiller si les planeurs respectent toutes les consignes. "Nous essayons de tirer le meilleur des conditions météo pour proposer _les épreuves les plus longues possibles_. En effet, plus elles sont longues, plus elles valent de points et plus elles sont représentatives du niveau des pilotes", explique Aude Untersee, responsable météo.

Treize planeurs posés en urgence dans le même champ

Depuis le début de cette compétition, de nombreux planeurs n’ont pas réussi à finir le circuit. "Il a beaucoup plu donc les sols sont humides. Les ascendances que nous utilisons pour faire monter nos planeurs sont plus faibles que les années précédentes", regrette Éric Bernard, également en équipe de France. Il faut parfois se poser en urgence dans un champ, puis attendre d’être rejoint par son dépanneur. Les pilotes suisses peuvent compter sur Cyril Lehmann : "À chaque fois, on doit y aller en remorque. On démonte le planeur, puis on le ramène à l’aérodrome. Heureusement, il y a une bonne ambiance, une bonne entraide", sourit-il.

En une heure, douze avions doivent tracter dans le ciel tous les planeurs © Radio France - Alizée Chebboub

Les dernières épreuves du championnat se terminent vendredi. Pour l’instant, l’équipe française est encore loin du podium, mais peut espérer récupérer quelques points. Une cérémonie de fermeture et une démonstration de voltige en planeur auront lieu samedi 21 août à partir de 10 h 30.

La piste est interdite au public. Seuls les équipes et les membres de l'organisation y sont présents © Radio France - Alizée Chebboub

Article et reportage d'Alizée Chebboub