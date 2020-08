Championnat du monde : Retour en piste pour le pilote caennais Pierre Ragues

Six mois de repos forcé ! Les pilotes du championnat du monde d'endurance retrouvent enfin le chemin d’un circuit, avec les 6 Heures de Spa-Francorchamps. Un soulagement pour Pierre Ragues. “C’est vrai qu’il y a eu du stress ! On pouvait craindre une annulation du reste de la saison” observe le Caennais, redevenu pilote Alpine pour cette saison 2019/2020. L’interminable attente est donc terminée. Place au sport après l'indispensable réadaptation mentale et visuelle aux grandes vitesses. “Ça fait toujours drôle de reprendre le volant. Dépasser les 300 km/h en ligne droite, 250 km/h dans les virages. Au début ça file très vite et il faut reprendre ses repères. Mais rapidement on retrouve l'envie de recommencer à pousser le plus fort possible” explique le Normand avant de se lancer à l’assaut du redoutable “Toboggan des Ardennes”.

Sans public ni droit à l’erreur

Le contexte sanitaire sera toutefois perceptible avec cette première course à huis-clos de l’histoire du championnat du monde d’endurance. Un comble pour cette série réputée pour sa proximité avec le public. Avec d'habitude des spectateurs libres de déambuler dans la ligne des stands, avec séance d’autographes, deux heures avant le départ de la course. Sur la piste comme autour, Spa-Francorchamps sera plus que jamais une répétition des 24 Heures du Mans, où le huis-clos a été décidé cette semaine. “Sans doute la décision la plus sage, même si le contact avec les fans va nous manquer” reconnaît le Normand.

Même sans public, Pierre Ragues et ses coéquipiers du team Signatech-Alpine chercheront à faire résonner la Marseillaise ce samedi. Pour combler une partie de leur retard au championnat. L’écurie championne du monde en 2016 puis en 2019 ne pointe qu’au cinquième rang du classement. “Nous avons connu des hauts, un podium d'entrée à Silverstone, et des bas avec des incidents et des accrochages, mais la dernière course à Austin (États-Unis) avait été bien meilleure” rappelle le Caennais. Le 24 février dernier, les Bleus menaient la course LMP2 lorsque la casse d’un disque de frein avait nécessité 4’40 de réparation. Quelques heures plus tard, le vainqueur passait la ligne avec 4’11 d’avance sur la voiture au “A fléché” ! Mais la modeste 6e place récoltée en ce jour de poisse a relégué Ragues et ses coéquipiers à trente points des leaders du championnat. “ Trente points ça se rattrape, sachant que les 24 Heures du Mans en donneront cinquante. On veut vraiment revenir dans le match. Mais on n'a plus de joker” résume le Normand.

Les calculs sont en effet assez rapides. Il ne reste plus que trois courses (Spa ce samedi, les 24 Heures du Mans en septembre et la finale à Bahreïn en novembre). Un nouvel avatar marquerait probablement la fin des espoirs d'une troisième couronne mondiale pour la marque normande. Pierre Ragues et ses coéquipiers Thomas Laurent et André Negrão sont plus que jamais au pied du mur. Ou plutôt du vertigineux Raidillon de Francorchamps, véritable monument du sport automobile. Avec l'ambition de sortir du confinement du milieu du classement.