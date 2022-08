Championnats d'Europe d'athlétisme : le Mayennais Gabriel Bordier "pas super confiant" pour le 20 km marche

Gabriel Bordier est la référence du dix et du vingt kilomètres marche en France, auréolé d'un titre de champion de France sur chacune de ces courses. Mais le Mayennais aborde les Championnats d'Europe d'athlétisme ce samedi avec prudence, n'étant pas au mieux physiquement. Fin juillet, lors d'un stage de préparation avec son entraîneur, Gérard Lelièvre, le licencié de l'US Saint-Berthevin s'est blessé.

"On est parti une dizaine de jours, et au bout de quatre jours j'ai ressenti une inflammation au niveau du tendon. Cela m'a empêché de marcher et de courir pendant une semaine. J'ai nagé et fait du vélo pour compenser. Donc je ne suis pas super confiant, pas complètement quoi" explique-t-il.

Il retrouve l'équipe de France, un an après les JO

Le moral était pourtant bon après les championnats de France en juin, où Gabriel Bordier a signé la meilleure performance mondiale de l'année (38'18"55) sur le 10.000 marche. Mais le Berthevinois reste enthousiaste : "Ca fait quand même un an que je n'ai pas porté le maillot de l'équipe de France, depuis les Jeux Olympiques de Tokyo. Ca fait plaisir de retrouver le niveau international".

Un top 5 ce samedi serait une belle performance pour le Mayennais. "C'est sûr qu'idéalement, j'aimerais bien faire tomber la barre des 1h20 mais bon, la préparation n'a pas été parfaite. On verra en fonction du début de course. Ça reste un championnat donc l'important c'est la place" déclare Gabriel Bordier.

Top départ de ce 20 kilomètres marche à 8h30 ce samedi matin.