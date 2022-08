Championnats d'Europe d'athlétisme : le Périgourdin Lionel Roye décroche l'argent sur le triathlon

"Je visais le podium ici" explique Lionel Roye, satisfait de sa deuxième place sur le triathlon dans la catégorie vétéran (40-44 ans) aux championnats d'Europe d'athlétisme à Munich en Allemagne. Il termine l'épreuve à 33 secondes d'un autre Français, Cédric Hervio. "C'était très serré" raconte le Périgourdin, "ça s'est joué au sprint à la fin avec les autres concurrents".

Une autre compétition jeudi à 500 kilomètres de Munich

Lionel Roye est à Munich avant d'être jeudi prochain en Slovaquie pour aux mondiaux d'aquathlons (1 kilomètre de nage et cinq kilomètres de course à pied). Le Périgourdin veut remporter l'épreuve une troisième fois. Il a déjà remporté le titre sur ce championnat en 2018 et en 2019 avant la période du covid où la compétition a été annulée.