A partir de ce lundi, les meilleurs athlètes européens se retrouvent à Berlin et jusqu'au 12 août pour les championnats d'Europe d'athlétisme. Les épreuves emblématiques, les horaires, les chances de médailles tricolores : francebleu.fr fait le point.

Kevin Mayer (décathlon) et Renaud Lavillenie (perche), deux chances de médailles françaises.

Les Championnats d'Europe de Berlin débutent ce lundi 6 août en Allemagne. Jusqu'au 12 août, des centaines d'athlètes dont 83 Français, venus de tous les pays d’Europe, hormis la Russie, suspendue, vont s'affronter.

A part Christophe Lemaitre, médaillé de bronze aux JO-2016 sur 200 m, et le champion du monde du 50 km marche, Yohann Diniz, forfaits sur blessure, toutes les stars tricolores sont au rendez-vous : Renaud Lavillenie (perche), Jimmy Vicaut (100 m et relais 4x100 m), Pierre-Ambroise Bosse (800 m), Kevin Mayer (décathlon) et Mahiedine Mekhissi (3000 m steeple, 5000 m).

En 2016 à Amsterdam, les Bleus avaient remporté 10 médailles dont 2 en or, loin du record de 2014 à Zurich (23 médailles dont 9 titres).

Les meilleures de médailles chances françaises

Jimmy Vicaut (100 m et relais 4x100 m)

Co-recordman d'Europe du 100 m (9 sec 86) Jimmy Vicaut, 26 ans, fait figure de favori. Blessé à l'adducteur droit lors des Championnats de France, le 6 juillet, le sprinteur Français dit avoir récupéré et vise la médaille d'or.

Pour cela il faudra battre les Britanniques Zharnel Hughes et Reece Prescod et l'Italien Filippo Tortu, descendu sous les 10 secondes pour la première fois de sa carrière le 22 juin (9 sec 99).

Renaud Lavillenie (Perche)

Le recordman du saut à la perche (6,16 m) est lui revenu à son meilleur niveau après une année 2017 perturbée par des soucis au genou gauche et "sauvée" par un bronze ramené des Mondiaux de Londres. Sacré pour la 3e fois champion du monde en salle début mars à Birmingham et 2e meilleur performeur de 2018 (5,95 m), Renaud Lavillenie, 31 ans, est en quête d'un 4e titre européen.

Face à lui, le prodige suédois Armand Duplantis, 18 ans, qui a sauté 5,93 m le 5 mai (record du monde juniors), les Polonais Piotr Lisek et Pawel Wojciechowski ou encore le Russe Timur Morgunov qui vient de franchir 5,92m.

Kevin Mayer (Décathlon)

En 2014, il était rentré à la maison avec la médaille d'argent. Cette fois, la voie vers la première marche du podium semble toute tracée pour le champion du monde en titre. Avec quatre marques personnelles améliorées cette saison (100 m, poids, 110 m haies, disque), celui qui a fait du record du monde d'Ashton Eaton (9045 points) son objectif possède tous les atouts pour décrocher un 4e titre consécutif après l'Euro en salle, les Championnats du monde de Londres et ceux de Birmingham (indoor).

Il a participé à 38 concours depuis les JO et battu ses records personnels à 36 reprises. S'il n'a pas de concurrent sérieux, il ne devra pas reproduire ses mésaventures des Mondiaux en plein air (2017) et indoor (2018) où il avait failli tout perdre à la perche, pourtant sa discipline de prédilection.

Pierre-Ambroise Bosse (800m)

A la peine depuis son titre mondial, Pierre-Ambroise Bosse s'est rassuré le 20 juillet à Monaco en battant son record de la saison (1'44 ''20). S'il parvient à distancer l'Espagnol Saul Ordonez il pourrait remporter sa première médaille européenne.

► La sélection française au complet sur le site Internet de la Fédération française d’athlétisme.

Les Français en lice lundi à Berlin lors de la première journée

Quentin Bigot : Marteau hommes (Qualifications)

Marvin René : 100 m hommes (Qualifications)

Kafétien Gomis, Yann Randrianasolo, Guillaume Victorin : Longueur hommes (Qualifications)

Muhammad Abdalla Kunta, Victor Coroller : 400 m haies hommes (Qualifications)

Frédéric Dagée : Poids hommes (Qualifications)

Le calendrier complet des épreuves

Retrouvez le programme jour par jour (en heures françaises) des Championnats d'Europe de Berlin.

Lundi 6 août

16h05 - Marteau hommes (Qualifications)

16h30 - 100 m hommes (Qualifications)

16h35 - Longueur hommes (Qualifications)

17h05 - 400 m haies hommes (Qualifications)

17h35 - Poids hommes (Qualifications)

17h45 - 100 m dames (Qualifications)

Mardi 7 août

8h35 - 50 km marche hommes

8h35 - 50 km marche dames

9h30 - Décathlon 100 m

9h40 - Disque hommes (Qualifications)

10h00 - 400 m haies dames (Qualifications)

10h10 - Poids dames (Qualifications)

10h25 - Décathlon Longueur

10h35 - 400 m hommes (Qualifications)

11h05 - 800 m dames (Qualifications)

11h40 - 3000 m steeple hommes (Qualifications)

11h50 - Décathlon poids

18h30 - Décathlon hauteur

18h45 - Marteau hommes (Finale)

19h05 - 100 m dames (Demi-finales)

19h05 - Perche dames (Qualifications)

19h30 - 100 m hommes (Demi-finales)

19h55 - 400 m haies hommes (Demi-finales)

20h20 -10.000 m hommes (Finale)

20h33 - Poids hommes (Finale)

21h00 - Décathlon 400 m

21h30 - 100 m dames (Finale)

21h50 - 100 m hommes (Finale)



Mercredi 8 août

9h35 - Décathlon 110 m haies

10h10 - 100 m haies dames (Qualifications)

10h20 - Décathlon disque

10h50 - 200 m hommes (Qualifications)

11h05 - Triple saut dames (Qualifications)

11h30 - 400 m dames (Qualifications)

12h05 - 1500 m hommes (Qualifications)

12h15 - Décathlon perche

13h00 - Javelot hommes (Qualifications)

17h50 - Décathlon javelot

18h25 - Hauteur dames (Qualifications)

19h05 - 400 m haies dames (Demi-finales)

19h30 - 400 m hommes (Demi-finales)

19h40 - Longueur hommes (Finale)

19h55 - 800 m dames (Demi-finales)

20h09 - Poids dames (Finale)

20h15 - 200 m hommes (Demi-finales)

20h20 - Disque hommes (Finale)

20h40 - 10.000 m dames (Finale)

21h35 - Décathlon 1500 m



Jeudi 9 août

9h30 - Disque dames (Qualifications)

10h00 - Heptathlon 100 m haies

10h30 - Longueur dames (Qualifications)

10h55 - 110 m haies hommes (Qualifications)

11h05 - Heptathlon hauteur

11h30 - 800 m hommes (Qualifications)

12h30 - Javelot dames (Qualifications)

19h15 - Heptathlon poids

19h20 - Perche dames (Finale)

19h25 - 100 m haies dames (Demi-finales)

19h30 - Hauteur hommes (Qualifications)

19h50 - 400 m dames (Demi-finales)

20h15 - 400 m haies hommes (Finale)

20h22 - Javelot hommes (Finale)

20h30 - Heptathlon 200 m

21h05 - 200 m hommes (Finale)

21h20 - 3000 m steeple hommes (Finale)

21h50 - 100 m haies dames (Finale)

Vendredi 10 août

10h00 - Marteau dames (Qualifications)

10h30 - Perche hommes (Qualifications)

10h50 - Heptathlon longueur

11h25 - 200 m dames (Qualifications)

12h00 - 1500 m dames (Qualifications)

12h25 - 3000 m steeplechase dames (Qualifications)

12h40 - Triple saut hommes (Qualifications)

12h50 - Heptathlon javelot

13h05 - Relais 4x400m hommes (Qualifications)

13h40 - Relais 4x400 m dames (Qualifications)

19h10 - 110 m haies (Demi-finales)

19h22 - Hauteur dames (Finale)

19h32 - 800 m hommes (Demi-finales)

19h48 - 200 m dames (Demi-finales)

20h07 - Triple saut dames (Finale)

20h20 - Heptathlon 800 m

20h25 - Javelot dames (Finale)

20h50 - 400 m haies dames (Finale)

21h05 - 400 m hommes (Finale)

21h20 - 800 m dames (Finale)

21h35 - 110 m haies hommes (Finale)

21h50 - 1500 m hommes (Finale)

Samedi 11 août

9h05 - 20km marche dames

10h55 - 20km marche hommes

20h00 - Hauteur hommes (Finale)

20h05 - Longueur dames (Finale)

20h12 - 400 m dames (Finale)

20h20 - Disque dames (Finale)

20h30 - 800 m hommes (Finale)

20h45 - 200 m dames (Finale)

20h55 - 5000 m dames (Finale)

21h30 - Relais 4x400 m hommes (Finale)

21h50 - Relais 4x400 m dames (Finale)



Dimanche 12 août

9h05 - Marathon dames

10h00 - Marathon hommes

19h10 - Perche hommes (Finale)

19h30 - Marteau dames (Finale)

19h30 - Relais 4x100m dames (Qualifications)

19h50 - Relais 4x100 m hommes (Qualifications)

20h00 - 1500 m dames (Finale)

20h15 - 5000 m dames (Finale)

20h55 - 3000 m steeple dames (Finale)

21h20 - Relais 4x100 m dames (Finale)

21h35 - Relais 4x100 m hommes (Finale)