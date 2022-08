Championnats d'Europe d'athlétisme : Yohan Durand abandonne sur le marathon

"C'est frustrant" explique Yohan Durand, il abandonne sur le marathon aux championnats d'Europe à Munich. Le Bergeracois explique que son corps ne suivait pas et que "sa tête a eu du mal à prendre le relais". Depuis plusieurs jours l'athlète périgourdin ressent une grosse fatigue qu'il a mis sur le compte de la chaleur mais il estime qu'elle doit avoir une autre cause : "Dès le début j'ai eu du mal à pouvoir suivre le rythme imposé par la course. J'ai abandonné avant la mi-course car j'étais à fond et j'avais rien au niveau physique".

"La raison l'emporte

L'athlète périgourdin va passer des tests et notamment une prise de sang. Il évoque le covid car le Périgourdin explique avoir "des difficultés respiratoires". Yohan Durand revient cette année de deux blessures, à la cheville et au genou mais selon lui, "au niveau musculaire tout allait très bien". Il préfère concentrer sa préparation pour les Jeux Olympiques, avec le début des minima l'an prochain.

"Déçu pour les copains"

L'équipe de France termine 4e dans le classement par équipe, Yohan Durand est déçu pour ses coéquipiers mais selon lui cette place montre aussi "que le collectif français est fort et va revenir plus fort".