Championnats d'Europe d'aviron : l'Iséroise Laura Tarantola décroche l'argent avec Claire Bové

Le duo a pris la deuxième place du podium en finale du deux de couple poids légers en aviron aux championnats d'Europe de Munich ce dimanche. Laura Tarantola, originaire de Grenoble, et sa partenaire Claire Bové avaient déjà remporté la médaille d'argent aux JO de Tokyo il y a un an.

L'argent pour Laura Tarantola et Claire Bové ! L'Iséroise et sa partenaire ont pris la deuxième place de la finale du deux de couple poids légers en aviron aux championnats d'Europe de Munich ce dimanche. Une nouvelle médaille d'argent, un an après celle des JO de Tokyo. Battues par les Anglaises, elles ont tout de même réussi à passer devant les Italiennes, championnes olympiques en titre et qui les avaient battues en série jeudi dernier. "On est très contentes de sortir cette course en finale et de remonter sur le podium", réagit Laura Tarantola.

De bon augure pour les Mondiaux

Une médaille surtout à un mois des Mondiaux. Cette médaille d'argent est donc "de bon augure pour la suite", assure Laura Tarantola, "parce que le niveau européen est vraiment très relevé donc ça permet de prendre de bons repères". Et surtout de s'armer pour battre les Anglaises en septembre prochain : "Elles ont vraiment été solides et impressionnantes, clairement au-dessus de nous aujourd'hui mais on va le voir comme une motivation, ça va nous booster pour ce prochain mois".