Championnats d'Europe de kayak de mer à Cherbourg-en-Cotentin jusqu'à samedi

Ils avaient été reportés l’année dernière à cause de la crise sanitaire, cette fois-ci c'est la bonne pour "l'Ocean Racing", les championnats d'Europe de kayak de mer à Cherbourg-en-Cotentin. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce mardi au au siège du CKMNC (Club kayak mer et nautisme en Cotentin) au Becquet de Tourlaville.

C'est Eole qui décide

141 compétiteurs sont inscrits en course officielle du championnat d'Europe, 70 en Europe masters, 40 en course équipage et 10 en para-canoë pour personnes en situation de handicap. Mais vous vous demandez peut-être comment suivre ces champions ? réponse avec le président du club organisateur, le CKMNC, le "kayak mer et nautisme en Cotentin", Claude Roulland "un écran géant de 25m2 permettra de suivre les courses et les kayakistes seront géo-trackés pour voir où ils en sont. Mais on ne sait pas quand sera le départ de la course officielle parce qu'il faut entre 20 et 25 nœuds de vent. On le saura le matin même mais a priori cela pourrait être ce jeudi. On est habitués. C'est à chaque fois un challenge. Le parcours non plus n'est pas totalement fixé mais au vu des dernières conditions météo cela devrait être départ partie nord-cotentin. C'est le dieu du vent Eole qui décide"

Parmi les kayakistes locaux, il faudra regarder du côté de David Szlachta mais aussi des juniors Jean-Baptiste Herpers et Inès Cosnefroy. A noter la présence de la vice championne du monde de Condé-sur-Vire Claire Dewast.

Programme : la course officielle, celle qui décernera le titre européen + les masters Europe + une course open + un challenge jeunes des clubs + du para-canoë + Samedi la course en équipage.